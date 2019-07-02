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شهد سوق السمك امس عودة للميد بعد فترة حظر دامت 5 اشهر ولوحظ اقبال المواطنين على شرائه.

وقد كانت حصيلة الصيد امس في حراج شرق 500 سلة اختطفها باعة البسطات ورواد السوق، وتراوح سعر السلة بين 33 و35 دينارا بواقع 1.250 أو 1.500 للكيلو وفقا لحجم الميد.

وعزا بعض السماسرة ارتفاع السعر للعرض القليل وايضا الى بداية الموسم اذ لا تزال الكمية قليلة، مشيرين الى ان تكاثر سمك الميد يكون بين شهري يوليو واغسطس من كل عام.

ودعا اتحاد صيادي الاسماك الى تنفيذ قرارات هيئة الزراعة والجهات المعنية الاخرى للحفاظ على الثروة السمكية، آملا أن يكون المصيد وفيرا لتغطية الطلب الكبير وتلبية احتياجات السوق المحلي.

