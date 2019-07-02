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الوفيات


لولوة داود سليمان البريكان، أرملة الشيخ خليفة عبدالله صباح المحمد الصباح 80 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: ديوان أسرة آل صباح، قصر بيان العزاء اليوم فقط، ت: 25398888، النساء: الدعية، ق 5، ش 60، م 9 العزاء ثلاثة ايام، ت: 99071120.
سعاد عباس علي الهزيم، زوجة طالب جاسم الحميدي 61 عاما، شيعت، الرجال: حسينية الائمة الهزيم، المنصورية، ت: 99669290، النساء: الدعية، ق 1، ش 14، م 14، ت: 22563408.
حامد يوسف السيد هاشم الغربللي 76 عاما، شيع، الرجال: ديوان الغربللي، الشامية، ق 1، ش 10، م 3، ت: 55208000، النساء: مشرف، ق 3، ش 5، م 19، ت: 25390396.
ضيف الله رشدان بنيان المطيري 90 عاما، شيع، الرجال: الرابية، ق 4، ش 2، م 55، ت: 66666188، النساء: صباح السالم، ق 10، الشارع الاول، ج 14، م 19.
صفية محمد احمد يوسف 54 عاما، شيعت، الرجال: الزهراء، ق 1، ش 103، م 27، ت: 99387773، النساء: العقيلة، ق 2، ش 209، م 16، ت: 97417999.
زايد علي الفديع العدواني 82 عاما، شيع، الرجال: العمرية، ديوان العداوين، مقابل نادي التضامن، ت: 67083822، النساء: العمرية، ق 4، ش 2، م 10.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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