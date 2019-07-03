وطن النهار

عمان - «كونا»: أقامت كلية العلوم العسكرية بجامعة مؤتة الأردنية الاثنين الماضي حفل تخرج للطلبة الضباط الذي ضم 103 طلاب كويتيين موفدين من كلية علي الصباح العسكرية ضمن الدفعة الـ45 برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وحضر الحفل مندوب العاهل الأردني الأمير فيصل بن الحسين وسفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني وآمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد العتيبي وأركان المكتب العسكري الكويتي وكبار القيادات العسكرية الأردنية وعدد من الدبلوماسيين وأهالي الخريجين.

ورفع السفير الديحاني في تصريح لـ«كونا» أسمى التهاني والتبريكات للقائد الأعلى للقوات المسلحة الكويتية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على انضمام كوكبة من الخريجين المؤهلين أكاديميا وعسكريا إلى إخوتهم في مواكب التفاني والفداء.

وقال إن «تخرج هذه المجموعة من أبنائنا الطلبة يعكس عمق الترابط بين البلدين في المجالات كافة لاسيما التعليمية والعسكرية» مؤكدا حرص الكويت على «تعزيز جهود التعاون مع الأردن والارتقاء به بما يحقق المصلحة المشتركة»، مثنيا على جهود الطلبة الضباط الخريجين ومثابرتهم في تحصيل العلوم العسكرية متمنيا لهم التوفيق والسداد في مختلف مواقعهم في ميدان الخدمة الوطنية.

من جانبه أكد الملحق العسكري الكويتي العميد الركن تركي المشعل في تصريح لـ«كونا» حرص القيادات العسكرية الكويتية وعلى رأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر على تلقي الطلبة الكويتيين أفضل العلوم العسكرية وأعلى مستوى من الدورات التأهيلية. وأشاد المشعل بعلاقات التعاون «المميزة» بين المؤسسات العسكرية الكويتية والأردنية والتي يعكس التبادل الطلابي جانبا منها مشيدا بالمستوى المتقدم الذي توفره الكليات العسكرية الأردنية من ناحية الكوادر المؤهلة والتدريبات المكثفة والمنشآت الحديثة، مضيفا أن العلاقات العسكرية مع الأردن في تطور دائم سنويا وتحظى باهتمام القيادتين السياسية والعسكرية العليا في البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن التعاون العسكري قائم ومستمر بأكمل وجه على صعيد التمارين والدورات المشتركة للقوات المسلحة وحول حفل تخرج الطلبة ذكر المشعل أن الحفل الذي جسدت فقراته المستويات التدريبية المتطورة للخريجين في ميادين البسالة والشجاعة شهد تكريم الطالب الضابط محمد المويل لتفوقه على أقرانه الطلبة من الدول الشقيقة والصديقة وحصوله على المركز الأول في التحصيل الأكاديمي والعسكري، لافتا الى أن المكتب العسكري حرص على توفير الأجواء والظروف الملائمة لأهالي الطلبة الذين فاق عددهم 1300 حيث تم توفير الحافلات الحديثة لنقلهم إلى مقر الحفل في محافظة (الكرك) التي تبعد حوالي 180 كيلومترا جنوب العاصمة عمان.

