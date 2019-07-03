وطن النهار

كرمت مؤسسة «مجتمع آسيا» أمس سفير الكويت لدى كوريا بدر العوضي بمنحه العضوية الشرفية الدائمة مدى الحياة نظرا لدعمه المتواصل لانشطة المؤسسة خلال السنتين الماضيتين. وقدم رئيس مجموعة شركات «لوتيه» ورئيس مجلس ادارة مؤسسة «مجتمع آسيا» - فرع كوريا الجنوبية درعا تذكارية والعضوية الدائمة للسفير في حفل عشاء سنوي اقامته المؤسسة . كما تم تكريم عدد من السفراء كـ«أفضل سفراء لعام 2019» منهم سفراء دولة الامارات ونيوزيلندا وفيتنام وبورندي والمكسيك. وحضر الحفل عدد كبير من رجال الاعمال والفكر في كوريا والولايات المتحدة وكذلك الامين العام للمؤسسة «مجتمع آسيا» تشارلز روكفلر حفيد مؤسس المنظمة رجل الاعمال الاميركي جون روكفلر الذي اسسها بمدينة «نيويورك» في عام 1956. واعرب السفير العوضي في بيان تلقته «كونا» عن سعادته لحصوله على التكريم وعن شكره للمؤسسة واعضاء مجلس ادارتها لاختياره عضوا شرفيا مدى الحياة. واكد العوضي انها المرة الاولى التي تمنح فيها المؤسسة العضوية الشرفية لمدى الحياة لسفير معتمد في سيؤول سواء كان عربيا او اجنبيا نظير الجهد الدبلوماسي الذي يقوم به لدعم انشطتها. كما اكد أن هذا الانجاز يسجل للدبلوماسية الكويتية مهديا اياه للقيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

