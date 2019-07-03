وطن النهار

استبشر مستحقو الرعاية السكنية خيرا بتوقيع عقد تخطيط وتصميم مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الاسكاني مع مؤسسة الاراضي والاسكان الكورية بقيمة 12?5 مليون دينار خلال ابريل 2017 على ان ينتهي في ابريل 2019 لتباشر الاعمال بالمشروع الذي يعد اول مشروع للمدن الذكية والصديقة للبيئة التى تدخل فيها التكنولوجيا بشكل كبير كما ان المدينة تتميز بالطابع المعماري الذي سيكون له الاثر الكبير على المردود الاقتصادي للمدينة، وحيث تبلغ مساحة المشروع نحو 64?42 كيلو متراً مربعاً ويستوعب 30 ألف وحدة سكنية، الا ان بوصلة المشروع ضلت طريقها بين دهاليز المعوقات في حرم المشروع والمتمثلة في أربعة معوقات رئيسة وهي الاطارات الموجودة في ارحيه، مزارع الدواجن، مصنع تقطيع المعادن، مغاسل الرمال والتي مازالت تقف حجر عثرة في استكمال برنامج المشروع سواء دخوله ضمن التوزيعات السنوية او حتى تعامل الشركة مع الاعمال التنفيذية.

وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعول كثيرا على المشروع كونه يعتبر اول مدينة ذكية صديقة للبيئة في الكويت حيث سيتم تصميمها وتنفيذها وفق احدث التقنيات والخبرات والمعلومات ذات الصلة بتطوير المدن الجديدة اضافة الى استخدام احدث الاساليب العالمية في التخطيط والتصميم ونظم الاستدامة الحديثة. وسيتم تنفيذ شبكة تجميع قمامة بالشفط واستخدام الطاقة الشمسية وأنظمة النقل الذكية ومركز تحكم بالمدينة للإشارات المرورية وحركة النقل العام والحوادث المرورية وكاميرات مراقبة امنية وادارة وسلامة الموارد المائية.

