وطن النهار

جددت جمعية المهندسين دعمها للعمل الهندسي العربي وتوحيد أنظمة مزاولة المهنة الهندسية بما يتوافق ومتطلبات العصر التكنولوجية وتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى اليها كل البلاد العربية، مؤكدة دعمها إنشاء الهيئة العربية لضمان جودة التعليم الهندسي التي يسعى اتحاد المهندسين العرب الى انشائها للارتقاء بمخرجات التعليم الهندسي. وقال نائب رئيس الجمعية المهندس محمد السبيعي في ختام ترؤسة لوفد الجمعية الى اجتماعات رؤساء الهيئات الهندسية العربية الأعضاء في اتحاد المهندسين العرب والذي عقد اخيرا في تونس: حرصنا خلال مشاركتنا في هذا الاجتماع على دعم جميع المشاريع الفنية التي تقدمت بها الأمانة العامة للاتحاد لتعزيز وحدة العمل الهندسي العربي، لافتا الى دعم الجمعية لعمل اللجان الدائم وخاصة لجنة التعليم الهندسي التي تستضيفها الكويت، وهيئة المكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية وغيرها.

وأوضح أن المجتمعين أقروا خطة عمل لجنة التعليم الهندسي التي تعمل انطلاقا من الكويت للعام 2019 2020، لافتا الى أن هذه الخطة تضمنت محاور ادارية وتقييم الاعتماد الاكاديمي، التطوير والتدريب الهندسي والعلاقة مع هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية.

وأشار نائب رئيس جمعية المهندسين الى أن وفد الكويت دعم كل المشاريع المقدمة من الاتحاد والتي تتضمن عقد عدد من الدورات التدريبية الاقليمية وورش العمل، الندوات والمؤتمرات، مضيفا أن مشاركة خاصة ستكون المهندسات الجمعية في ملتقى المهندسات العربيات الخامس وتخصيص يوم 3 مارس من كل عام يوما للمهندسة العربية.

ووجه السبيعي الشكر الى السفير الكويتي في تونس علي أحمد الظفيري والذي أقام مأدبة عشاء للوفد المشارك في الاجتماعات، مضيفا أنه قام بتقديم درع تذكارية لسعادة السفير لحرصه على استقبال الوفد الكويتي والتواصل معه، كما تم تكريم مدير الشؤون الادارية والمالية بالسفارة الاستاذ خالد الحسيني، وذلك بحضور أعضاء الوفد. يذكر أن وفد جمعية المهندسين الى اجتماع تونس ضم الى جانب السبيعي رئيس الجمعية السابق المهندس طلال القحطاني وعضو مجلس الادارة أمين الصندوق المساعد المهندس حسين ششتري، وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد المهندس معجب العجمي.

