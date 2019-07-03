وطن النهار

كشف مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي عن مشروع الادارة المرورية وتحديث المخطط المحلي لمنطقة السالمية والذي يهدف الى تحسين الوضع التنظيمي والتخطيطي للمنطقة.

وقال المنفوحي في تصريح صحافي إن تحديث الدراسة السابقة جاء وفقاً لتوصيات المخطط الهيكلي الرابع، موضحاً ان المشروع يقوم على تحديث دراسة تطوير استعمالات المنطقة، والذي تعكف ادارة المخطط الهيكلي في الجهاز التنفيذي في البلدية على اعداده بشكله النهائي.

واشار الى انه يحتوي على دراسة تفصيلية تعتمد على التوزيع المتوازن بشأن الاستعمالات المختلفة مع الاخذ في الاعتبار لجميع المرافق والخدمات كالبنى التحتية وشبكة الطرق والمواصلات.

واوضح المنفوحي ان بلدية الكويت تقوم ومن خلال المخطط الهيكلي للدولة بدراسة جميع المناطق داخل وخارج المنطقة الحضرية لضمان التوزيع المتوازن لجميع الاستعمالات مع الاخذ بالاعتبار جميع مرافق وخدمات البنى التحتية وشبكة الطرق والمواصلات.

وبين ان تحديث الدراسة يراعي اعتبارات محددة يتطلب اخذها بشكل علمي عند الدراسة من أهمها التأثير البيئي ومسار المترو وزحمة الطرق والكثافة السكانية.

وذكر المنفوحي أن بلدية الكويت قامت ممثلة بادارة المخطط الهيكلي سبق وان قامت بدراسة منطقة السالمية سنة 2012 وتم وضع المقترحات اللازمة لتحسين الوضع التنظيمي والتخطيطي للمنطقة، الا انه لم يتم اعتمادها من قبل المجلس البلدي.

وأكد بأن الادارة المختصة ستقوم بتحديث الدراسة السابقة بشكل متكامل وتفصيلي مع تضمينها المقترحات اللازمة وفقاً لتوصيات المخطط الهيكلي الرابع للدولة لعرضها على المجلس البلدي في المرحلة المقبلة.

