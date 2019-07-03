loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بناء على توصيات المخطط الهيكلي الرابع

المنفوحي: تنظيم جديد للسالمية

فايز الزعل
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 03 يوليه 2019

كشف مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي عن مشروع الادارة المرورية وتحديث المخطط المحلي لمنطقة السالمية والذي يهدف الى تحسين الوضع التنظيمي والتخطيطي للمنطقة.
وقال المنفوحي في تصريح صحافي إن تحديث الدراسة السابقة جاء وفقاً لتوصيات المخطط الهيكلي الرابع، موضحاً ان المشروع يقوم على تحديث دراسة تطوير استعمالات المنطقة، والذي تعكف ادارة المخطط الهيكلي في الجهاز التنفيذي في البلدية على اعداده بشكله النهائي.
واشار الى انه يحتوي على دراسة تفصيلية تعتمد على التوزيع المتوازن بشأن الاستعمالات المختلفة مع الاخذ في الاعتبار لجميع المرافق والخدمات كالبنى التحتية وشبكة الطرق والمواصلات.
واوضح المنفوحي ان بلدية الكويت تقوم ومن خلال المخطط الهيكلي للدولة بدراسة جميع المناطق داخل وخارج المنطقة الحضرية لضمان التوزيع المتوازن لجميع الاستعمالات مع الاخذ بالاعتبار جميع مرافق وخدمات البنى التحتية وشبكة الطرق والمواصلات.
وبين ان تحديث الدراسة يراعي اعتبارات محددة يتطلب اخذها بشكل علمي عند الدراسة من أهمها التأثير البيئي ومسار المترو وزحمة الطرق والكثافة السكانية.
وذكر المنفوحي أن بلدية الكويت قامت ممثلة بادارة المخطط الهيكلي سبق وان قامت بدراسة منطقة السالمية سنة 2012 وتم وضع المقترحات اللازمة لتحسين الوضع التنظيمي والتخطيطي للمنطقة، الا انه لم يتم اعتمادها من قبل المجلس البلدي.
وأكد بأن الادارة المختصة ستقوم بتحديث الدراسة السابقة بشكل متكامل وتفصيلي مع تضمينها المقترحات اللازمة وفقاً لتوصيات المخطط الهيكلي الرابع للدولة لعرضها على المجلس البلدي في المرحلة المقبلة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة