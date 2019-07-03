وطن النهار

نظم قسم الأنشطة التطوعية والجوالة «فريق إنجاز» التابع لإدارة الأنشطة الرياضية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت وبإشراف وحضور كل من رئيس قسم الأنشطة التطوعية والجوالة عبدالهادي المتروك والمشرفة عائشة الصانع رحلة ميدانية إلى جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وقال رئيس قسم الأنشطة التطوعية والجوالة عبدالهادي المتروك أن الرحلة هدفت إلى زيادة ثقافة الطلبة حول هذا المعلم الحضاري الذي يبدأ من منطقة الشويخ باتصاله مع تقاطع طريق الغزالي السريع وشارع جمال عبد الناصر عابرًا جون الكويت شمالًا إلى منطقة الصبية بطول 37.5 كيلومتراً، كما يشمل المشروع إنشاء جزيرتين اصطناعيتين (شمالية وجنوبية) كل منها تحتوي على مبانٍ لخدمات المرور، الطوارئ، والجهات المختصة لمراقبة وصيانة الجسر، ومحطة للتزويد بالوقود، ومرسى للقوارب، وتضمنت الرحلة مجموعة من المسابقات الثقافية والجوائز من إعداد اللجنة الاعلامية بفريق انجاز.

من جانبها، دعت المشرفة عائشة عبدالمحسن الصانع طلبة جامعة الكويت إلى الانضمام لأنشطة العمل التطوعي والجوالة في جامعة الكويت للاستفادة من أوقات الفراغ، والتسجيل في أنشطة نادي الجوالة المتنوعة التي تشمل الرحلات والمعسكرات المحلية والخارجية والزيارات المتنوعة، والحملات والمشاريع التطوعية.

