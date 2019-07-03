وطن النهار

أعلنت جمعية المرشدات الكويتية مشاركتها بالمخيم العربي الـ 23 للمرشدات والذي تنطلق فعالياته غداً الخميس في المملكة الأردنية الهاشمية تحت شعار (يدا بيد نبني الأوطان) ويستمر حتى 11 من الشهر الحالي.

وقالت رئيس الجمعية هند الهولي في تصريح لـ«كونا» امس: إن الجمعية تحرص دائما على المشاركة في مختلف المخيمات الإرشادية سواء الخليجية منها أو العربية وحتى العالمية.

وأضافت أن تلك المشاركات ترسخ مبادئ حركة المرشدات العالمية وتزيد التعارف والتواصل وتبادل التجارب والخبرات بين المرشدات المشاركات والمرشدات المشاركات من الدول الأخرى.

وأوضحت أن حركة المرشدات هي حركة البركة والتحدي والعطاء وتقدير امكانات الفتيات وتمكينهن من خلال العديد من البرامج الإرشادية والورش التدريبية والمعلومات القيمة التي تقدم في تلك المخيمات والتي تنمي قدرات المشاركات، مؤكدة حرص الجمعية على بناء جيل قادر على تحمل مسؤولياته المستقبلية تجاه نفسه وتجاه المجتمع والمساهمة الحقيقية في بنائه البناء الصحيح والمتطور ما يسهم في تحقيق رؤية سمو أمير البلاد (كويت جديدة 2035).

