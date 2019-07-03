وطن النهار

غادر وفد من ديوان المحاسبة برئاسة رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي في زيارة رسمية إلى هيئة التدقيق اليابانية لحضور اجتماع لجنة الإنتوساي المعنية ببناء القدرات واللجنة التوجيهية لتعاون الجهات المانحة مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) والذي يعقد في مدينة طوكيو- اليابان خلال الفترة من 1- 3 يوليو 2019.

ويضم الوفد المشارك كلا من مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس فوزية العنزي، خبير بالمكتب الفني لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة إيمان الهويدي، ومدقق رئيسي بإدارة الرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية شيخة الزواوي، ومدقق مساعد بإدارة الرقابة على الشركات دلال الجابري.

وقالت مدقق رئيسي بإدارة الرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية شيخة الزواوي إن المشاركة في الاجتماع تأتي انطلاقاً من استراتيجية الديوان 2016-2020 وتفعيلاً للهدف الثاني «دعم وتنمية القدرات المؤسسية لديوان المحاسبة والقدرات المهنية للعاملين»، بالإضافة إلى الهدف الثالث «تطوير وسائل التواصل وتشجيع تبادل زيادة المعرفة والخبرات، بهدف الاستفادة من خبرات العديد من الأجهزة الرائدة المشاركة بهذا الاجتماع».

