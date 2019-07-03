وطن النهار

اكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ان إزالة الألعاب الترفيهية التراثية في قرية يوم البحار لتهالكها وعدم تطبيق الصيانة اللازمة لها من قبل المستثمر والتي تسبب ضررا لمرتاديها من الأطفال وكذلك لعدم وجود اشتراطات الأمن والسلامة في استخدام هذه الألعاب والتي قد تسبب الإصابات الخطيرة للأطفال والعمال معاً.

وقال الجبري في رده على سؤال للنائب أسامة الشاهين: ان الوزارة ارتأت إزالة هذه الألعاب وطرح مزايدة جديدة بمواصفات واشتراطات أكثر أمنا ومواكبة للتطور في تلك الألعاب ويتم حاليا أخذ الموافقات الخاصة بطرح المزايدة من قبل وزارة المالية وفي حال الموافقة ستطرح المزايدة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية في منتصف الشهر المقبل.

واضاف: لقد تم تسليم مقهى أهل جبلة رسميا من وزارة الشؤون إلى وزارة الاعلام، وقد تم استلام المقهى خاليا من جميع محتوياته، وعليه فقد تم عمل بعض الإصلاحات والصيانة لحين اعتماد ميزانية خاصة بتشغيل المقهى من جديد وتوفير موظفين بالإشراف وعمال للمقهى.

واكد الجبري انه سيتم عمل اللازم نحو توفير جميع المستلزمات الخاصة بالمقهى حتى يتم الافتتاح مجددا خلال العام الحالي مؤكدا أنه سيتم مراعاة الطابع التراثي والعائلي فيها وفي بقية المرافق مشيراً إلى تسلم 7 محلات كانت تشرف عليها إدارة المقاهي الشعبية في وزارة الشؤون وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 834 المؤرخ 2018/5/27.

واشار الى ان الوزارة تسلمت هذه المحلات خالية، وتم وضع الشروط المرجعية لطرح مزايدة لها وتحديد نوعية المطاعم بشكل جديد، وجار حاليا أخذ الموافقات الخاصة بطرح المزايدة من قبل وزارة المالية وفي حال الموافقة ستطرح المزايدة ويعلن عنها في الجريدة الرسمية في منتصف الشهر المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع التراثي والعائلي فيها وفي بقية المرافق لتكون صورة من الماضي الجميل.

