وطن النهار

أطلقت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية برنامج (تطوير) في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والذي يعد أحد أهم برامج (أكاديمية المعلوماتية) التي أطلقتها في يونيو الماضي كمبادرة وطنية تهتم بالتعليم والتدريب التقني لتعزيز الصناعة الرقمية واقتصاد المعرفة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا للجائزة بسام الشمري في تصريح صحافي أمس الثلاثاء إن (تطوير) برنامج تقني طموح يقدم دورات تعليمية منهجية تصدرتها دورة (أساسيات التصنيع الرقمي) التي تحتضن مئة متدرب من الأعمار (10-16) سنة يهدف الى إعدادهم لمستويات أعلى تؤهلهم للابتكار والإبداع التقني في مجال الصناعة الرقمية خلال فترة أربعة أسابيع.

وأضاف الشمري أن هذه الدورة هي أكبر هدية يقدمها أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب لتسليحهم بالعلوم الجديدة حتى يكونوا مواكبين للتطورات الرقمية ومتكيفين على التعامل السليم مع التحديات المستقبلية كوننا نعيش في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

