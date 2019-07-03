وطن النهار

أشاد محافظ حولي الشيخ أحمد النواف بنجاح العمل التعاوني في البلاد من خلال الخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين والدعم اللامحدود الذي تقدمه للارتقاء بالعمل التعاوني المميز، جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه صباح امس مختار منطقة الرميثية محمد ناصر البنوا ومختار منطقة سلوى فايز سالم الحماد ورئيس مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري ورئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي طارق محمد الشراح ومديرعام جمعية الرميثية التعاونية محمد عبد الحسين ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية سلوى التعاونية احمد عبدالله الجافور وذلك لتكريمهم وتشجيعهم على الاستمرار في الانجاز.

واكد النواف أن محافظة حولي تفتخر بدور جمعية مشرف وحولي والرميثية وسلوى التي نالت التكريم مؤخراً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي يدل على ان الدور الكبير الذي تقوم به هذه الجمعيات في خدمة ابناء المنطقة مميز بالاضافة الى ان تعاونهم المستمر مع الجهات الحكومية ودعمهم كل ما ينفع المواطن والمقيم، موضحاً أن هذا التكريم جاء نتيجة جهد وانجاز استمر عدة سنوات من قبل مجالس الادارات التي تهتم وتحرص على ان تقدم ماهو جديد ومفيد للمواطن.

وطالب المحافظ مجالس ادارات الجمعيات المكرمة بالمزيد من العمل والانجاز وتقديم الخدمات للمواطنين والتنسيق مع الجهات الحكومية ومع مختاري المناطق للمبادرة في تشجير وتجميل الشوارع والدوارات والساحات والاهتمام بالحدائق العامة لتكون متنفساً صحياً للمواطنين.

واوضح النواف بان مسيرة العمل التعاوني في الكويت مسيرة فريدة ومشرفه على مستوى المنطقة وعلى الجميع ان يحتذي بها، مؤكداً في الوقت ذاته على الدور المهم المنوط بالجمعيات التعاونية في تنمية المجتمع وكذلك في دعم مؤسسات الدولة المتواجدة في مناطق عمل الجمعيات، داعياً بقية الجمعيات التعاونية ان تحذو حذو الجمعيات الاربعة المكرمة التي اثبتت للجميع بان العمل التعاوني مفخرة، وتقديم خدمات متطورة وجديدة للمواطنين.

