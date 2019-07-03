وطن النهار

أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أمس الثلاثاء قرارا وزاريا بتشكيل لجنة وطنية للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية تفاعلا مع قرارات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتصدي لسوء استخدام مضادات الميكروبات.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن اختصاصات اللجنة تحددت بموجب القرار الوزاري بتحديث ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية بما يتفق مع أحدث المستجدات العالمية وبما يحمي المرضى والمجتمع من المضاعفات والأعباء المترتبة على العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

وأضافت ان اللجنة تعنى على وجه الخصوص بدراسة وتقييم الوضع الحالي لاستخدام المضادات الحيوية ورصد حالات مقاومة مضادات الميكروبات والأسباب والعوامل ذات العلاقة بها وإعداد قاعدة معلومات وطنية بالإضافة إلى متابعة نظام وصف وصرف واستخدام المضادات الحيوية في مختلف المناطق الصحية والمراكز التابعة للوزارة وبالقطاع الصحي الأهلي.

واوضحت الوزارة في بيانها ان اختصاصات اللجنة تشتمل على اقتراح وتنظيم حملات ومبادرات للتوعية بشأن مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات وتشجيع ودعم إجراء البحوث والمسوحات والدراسات والمشاركة في إعداد التقارير الوطنية التي ستقدم إلى منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والاستفادة من خبرات المستشارين من المنظمات الدولية لضمان سلامة المرضى من خلال تحديث سياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية، مشيرة الى ان اللجنة تعنى بمتابعة معدلات العدوى ذات الصلة بالميكروبات المقاومة للمضادات والاستفادة من التقنيات الحديثة بالمعلومات والاتصالات والصحة الرقمية لتنفيذ برامج الرصد والتوعية وإجراء البحوث والدراسات والاستفادة من نتائجها وتوصياتها للتصدي للعدوى بالميكروبات المتعددة المقاومة للمضادات والمضاعفات والأعباء المترتبة عليها.

وذكرت الوزارة أن اللجنة ستكون برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وعضوية مدير إدارة منع العدوى مقررا بالإضافة الى مديري إدارات الخدمات الصيدلانية والإدارة الفنية والإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية وإدارة التراخيص الصحية ورئيس مجلس أقسام المختبرات (رئيس لجنة الميكروبيولوجي) وتضم كذلك في عضويتها من خارج الوزارة ممثلين عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية (بمستوى لا يقل عن مدير إدارة).

