وطن النهار

عقد مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع- أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، دورة تدريبية لعدد من موجهي ومعلمي وزارة التربية للتعريف ببرنامج «WIDS» الذي يحقق التوازن في بناء المواد التعليمية والانتقال من الكتاب المدرسي كمصدر وحيد للمعرفة إلى مصادر متعددة للتعلم وزيادة الاعتماد على المصادر الرقمية والكتب التفاعلية والبرامج الاثرائية والمناهج المطورة التي تتوافق مع التطورات العلمية والتكنولوجية والتربوية. وقال مدير إدارة الموهبة بمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع الدكتور عبد الله السويد ان المركز حريص كل الحرص على التعاون المثمر والبناء مع وزارة التربية لتطوير الأداء المهني للمعلمين واستحداث محتويات دراسية اثرائية، لتقدم مقررات ومفاهيم جديدة تتفق مع عصر اقتصاديات المعرفة، وبما يخدم خطط الارتقاء بالعملية التعليمية لتتواكب ورؤية الكويت 2035.

