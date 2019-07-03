وطن النهار

وافق مجلس الأمة في جلسته امس على مشروع قانون بشأن اعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها. جاءت نتيجة التصويت بموافقة 38 عضوا وعدم موافقة 19 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.

من جهته أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. الفاضل في مداخلة له في الجلسة التزام القطاع النفطي بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة كما أظهرته «الاستبانة» التي أجراها الديوان حول مدى رضا وجدية الجهات والتي فاقت فيها مؤسسة البترول وشركاتها نسبة 90%. وأضاف ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أوضحت ان ديوان المحاسبة أشار إلى زيادة عدد المشاركين في فريق التدقيق التابع للديوان على مؤسسة البترول الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات التدقيق على عدد من العقود وتسجيل عدد أكبر من الملاحظات.

ولفت إلى «تسجيله الملاحظات التي أثارها النواب حول ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها إضافة إلى التنسيق مع رئاسة المجلس للحصول على نسخة من مضبطة الجلسة لتلافي هذه الملاحظات ومعالجتها من خلال فترة زمنية قصيرة».

وحول ما أثاره النواب بشأن تقارير ديوان المحاسبة حول التعيين والترقيات وبنود أخرى متعلقة بالميزانية أوضح الوزير انها «ملاحظات وليست مخالفات». وفي الجلسة نفسها على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للهيئة العامة للاستثمار. وجاءت نتيجة التصويت على تقريري لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول مشروعي القانونين سالفي الذكر بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 24 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا. واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لهيئة الاستثمار عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو 36 مليون دينار في حين بلغت الإيرادات نحو 20 ألف دينار. واقر المجلس كذلك مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول مشروعي القانونين بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا. واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لهيئة التعويضات عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو مليوني دينار في حين بلغت الإيرادات نحو 31 ألف دينار. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9:30 صباحا بعد ان كان رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ثم تلا الامين العام اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين.

الغانم: اول بندين في تقارير الميزانيات بشأن مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار فهل يرغب المجلس في مناقشتهما مجتمعين؟

مبارك الحجرف: مناقشتنا لميزانية مؤسسة البترول هي فعليا مناقشة لميزانية الدولة، والتقرير مكون من 4 محاور وكل محور يحتوي على ملاحظات قيمة وهناك شكوى متكررة من نقص العمالة، فأين العمالة الكويتية في القطاع النفطي؟ يجب ان يوظف هذا القطاع كل الشباب الكويتيين خصوصا من اصحاب المعاهد الفنية، ويجب توظيف الارباح التشغيلية واستثمارها، اما بشأن هيئة تقرير التعويضات ففي ابريل 2019 صدر مرسوم بانهاء مرسوم الهيئة فما السند القانوني لمناقشة هذا التقرير طالما اصبحت ادارة في وزارة المالية.

عبدالصمد: الهيئة انتهت من عملها والحقت بوزارة المالية وما نناقشه الان هو الحساب الختامي.

المويزري: هالجهتين الفساد فيهما غير طبيعي خصوصا مؤسسة البترول المخالفات ارتفعت من 246 الى 525 ملاحظة ومخالفة في ظل عجز الادارة عن معالجة الاخطاء والمخالفات، هناك عدم تخطيط سليم فقد تضع قيمة تقديرية لمشروع معين وبعد فترة تكشف ان المشروع كلفته اعلى مثلما حدث مع ميزانية مشروع الوقود البيئي حيث تم تسديد 121 مليون دينار كفوائد للقرض، والمؤسسة لديها امكانات مالية فلماذا تلجأ للقروض منها اقتراض 14 مليارا، هذا دليل ان هناك مخططاً بعد ان حطموا المواطن عبر البنوك وقروضها وتصبح البنوك مسيطرة على الدولة وتصبح الدولة مدانة للبنوك مشروع محطة الغاز تم استلامه من دون فحص ومن دون اختبار، وما يحدث هو تصرفات عصابة ديوان المحاسبة، بيع الدولة وثرواتها جارٍ، مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار يصرف 160 شيكا على بياض وتزور عقداً مع المشروعات السياحية.

وصمة عار

الدقباسي: نحن بلد بترول وبعد 70 سنة كان يفترض ان يكون عندنا جامعة للبترول بدلا من معهد للتدريب ليس بشكل جيد، وهذا فشل ذريع لسياسات المجلس الاعلى للبترول نحن فشلنا في شبر ماي عندنا نهر وعطشانين، لماذا لا نستطيع تكويت القطاع النفطي؟ المجتمع في خطر حقيقي وكل الازمات هي بسبب القروض ولدينا متقاعدون يصرفون على جامعيين، يجب ايجاد فرص عمل للكويتيين والا سيكون ذلك وصمة عار في جبين مجلس الامة وحكومة الكويت.

الدمخي: هناك مشاريع مليارية تتأخر بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة او تأهيل للمقاولين او عدم القيام بدراسات جدوى حقيقية، واكثر من مليار دينار خسائر بسبب تأخير المشاريع.

الطبطبائي: مر على شريط الاستجواب فأكثر من محور طرحناه في الاستجواب انا والبابطين منها عدم كفاءة تنفيذ المشاريع، ربح المؤسسة من فوائض البنوك والاستثمارات اعلى بكثير من الاساس الذي تشكلت عليه هذه الشركات وانشطتها التشغيلية الآلية يجب ان تتغير وخصوصا في اختيار الكفاءات قبل ذلك كانت عصابات وكانت هذه هي النتيجة نتيجة الادارة السابقة، انتم تديرون اهم قطاعات في البلد ولولاه كنا جميعا نشتغل عمالة في الخارج، كم دفعتهم للاستشاريين لزيادة الانتاج، فما حقيقة الانتاج هل زاد ام نقص؟ انتاج الكويت نقص ودفعتهم المليارات، هذه الميزانية لا يجب ان تمر مرور الكرام لانها مستقبلنا ومستقبل اجيالنا وهي اهم قطاع لمستقبل الكويت ولكن للاسف ما يحدث هو العكس تماما.

خورشيد: حجم استثمارات مؤسسة البترول لدى البنوك لتقوم باعمال نفطية وودائع تفوق الـ 5 مليارات دينار ويفترض ان يتطور عملها ولكن الدخل من الـ 5 مليارات هو 280 مليون فقط.

العدساني: هناك دراسة في وزارة المالية بأنهم سيقترضون 15 مليار دينار ورفضت هذا الامر، هناك ارباح محتجزة 17 مليار دينار ويفترض استغلالها الاستغلال الصحيح، ومليار و300 مليون ديوناً مستحقة يفترض تحصيلها من الجهات الحكومية وكذلك يجب تسوية حساب العهد. رسالة الى سمو رئيس الوزراء ورئيس مجلس الامة من ينسق مع البرلمان والحكومة يفترض ان يكون مؤهلاً وكفوا ومن ينسق هو شخص يمارس الفساد، وكان قد ذكر انه يأخذ عطايا من الحكومة وهو رئيس لجنة الاولويات وتشكيل اللجان يكون عبر مجلس الامة دون تدخل.

الدور التنسيقي

ابل: نحن من يختار النائب الذي ينسق لنا في اللجان ولو تعلم العمل الدؤوب في اللجان للحصول على رغبات النواب اجلس مع رئيس الاولويات ونحدد المواضيع ولا يوجد داع لان نطعن في بعضنا البعض.

العدساني: كانت هناك ورقة وردية او حمراء مع وزير الداخلية ينسق بها مع النواب «انت تدش وانت لا تدش» وانا اؤكد سأستجوب رئيس الوزراء اذا استمر هذا الامر. مو معقولة يجرد النائب من اختصاصه.

ابل: من حقنا ان نمارس الدور التنسيقي بين النواب انفسهم وقتما نشاء واينما نشاء في البيت في المجلس في الشارع في القهوة او اون لاين.

عبدالصمد: الاجتماعات ما تصير في البيت بل في المجلس.. شنو عندنا غرف؟

ابل: مع احترامي للسيد من حقنا ممارسة الدور التنسيقي بيننا اينما كنا.. انت ابوها وتعرفها.

حماد: انتاج البترول المتوقع في 2020 هو 4 ملايين برميل وكانت الاستراتيجية في 2015 3?5 ملايين برميل والان في 2019 3?95 ملايين برميل فكيف سننتج 4 ملايين في 2020، المبالغ الموجودة في المؤسسة 17 مليار دينار وصافي ارباح باجمالي 24 مليار دينار فلماذا تطلبون قروضا؟

المويزري: لا يوجد اي رد من اي وزير الميزانية فيها ارقام ومخالفات رهيبة، خلهم ينفون وجود ملاحظات هذا يدل على ان الحكومة لا تحترم اعضاء المجلس والاعضاء يصوتون بالموافقة.

وزير الخارجية صباح الخالد: الحكومة تحترم المجلس ضمن صلاحياتها في الدستور، وكما جرت العادة ندون الملاحظات وبعد انتهاء الملاحظات يتم الرد على الاستفسارات وهذا ما جرت عليه العادة في مناقشة الميزانيات.

خليل الصالح: اكثر من 500 خريج وخريجة تم توظيفهم بالقطاع النفطي وهذا انجاز تم في عهد وزير النفط بدخول الدماء الجديدة ونتفاءل بالقادم من الايام، وهناك اجراءات ايجابية بتطبيق الرقابة المالية في هيئة الاستثمار على مكتب لندن وفي المقابل هناك نكبة في المشروعات السياحية.

الخبرات الكويتية

ابل: نشكر الله على ارتفاع اسعار النفط بسبب الاوضاع الاقليمية ويجب ان نسجد لله ولولا ذلك لواجهنا مشكلة بسبب وقود مؤسسة البترول، ونحن لا نريد ان نكرر ممارسات التدقيق التي حصلت في مؤسسة التأمينات عندما كان التدقيق المحاسبي يتبع مدير المؤسسة مباشرة، ولذلك يجب توظيف الخبرات الكويتية في القطاع النفطي لا ان تأتون بشخص من خارج الكويت شهادته «خري مري».

الفضل: منصب رئيس لجنة الاولويات حظيت به بسبب ثقة النواب وللسنة الثانية على التوالي، لم نخلي احدا من الاعضاء لم نستقصي رغبته ويطلع نائب يشكك في جهدنا في اللجنة والتنسيق بين النواب، اذا تم اختياري من النواب فأتشرف وهناك بدل الطوفة مليون او عد لو انه تم اختياري في الدور الثالث واحطها في وجه الكل واقوم بعملي على اكمل وجه ولست مسؤولا عن قاصري العقول ومن يستجوب يستجوب فلست مسؤولا عن احد، اذا الحكومة ما تنفين كلامه اقسم بالله لاستجوب رئيس الوزراء الحكومة تنسق وتختار «صبي» هذا «صبي».

السبيعي: التوظيف في القطاع النفطي خط احمر.

هاشم هاشم احذركم لابد من الاعلان الصحيح والصيف سيكون ساخنا وسيكون لنا موقف حاسم ولن نترككم تتهنون في الصيف الـ 4 اشهر، هذا انذار اخير اذا فيه توظيف بشروط مقبولة للطلبة لاستجوبكم 3 او 4 استجوابات حتى اخرجكم ذليلين كما تذلون الطلبة. الملا: هناك 17 مليار أرباح محتجزة وسيرحل 30 في المئة للاحتياطي العام وهذا يتناقض مع ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن ترحيل هذه المبالغ على سنوات بل يجب ان يذهب فوراً للاحتياطي العام، هناك توجه لمحاربة القطاع النفطي للشركات النفطية الخاصة وكردة فعل شكلوا لجنة تحقيق وهذه اللجنة ستطال من؟ هل ستطال قيادات عينوا أبناءهم، الخطورة ليست فقط ان الارباح غير التشغيلية فاقت التشغيلية بل ان الارباح التشغيلية في تناقص وهذا يجب ان تواجهه مؤسسة البترول، سيكون التعيين في مجالس ادارات الشركات التابعة لهيئة الاستثمار تحت المجهر، هناك فواتير استجواب تم تسديدها مثلما سمعنا ان هناك تعيينات باراشوتية في الخطوط الجوية الكويتية.

حمدان العازمي: أغلب المخالفات موجودة ومكررة ونفس القيادي يتم التجديد له، يفترض ان الوزير يناقش النواب ويفند ويرد على أسئلة النواب ويتعهد بتلافي المخالفات ولكنه يدري ان المجلس سيقر الميزانيات من اجل العطلة، والتوظيف ليس فقط في القطاع النفطي ولكن ايضاً في هيئة الاستثمار وصندوق التنمية ومجلس الوزراء والديوان الأميري فهذه قطاعات مسكرة، وبعضها أعلى من رواتب البترول، هذه مشكلتنا مع التوظيف وحتى لو نمدح قيادي يقول الله يرحم والديك لا تمدحني.

لو كفنا الميت

الهاشم: هناك قرارات خطأ روحتنا وراء الشمس في هيئة الاستثمار، ملاحظاتهم تزيد يوما بعد يوم وعليهم 52 ملاحظة لم تتم تسوية 7 منها، لدينا استثمار 2?5 مليار في باناجورا بسوء ادارة المحفظة، وهناك محفظة ثانية لـ300 مليون دولار، قال لو كفنا الميت ودعينا له عاد ما تضمن له الجنة، هذا مدير عام هيئة الاستثمار وزير المالية الاسبق حط مستشار اجنبي تاريخه اسود وتدير الى اليوم خدمات بقيمة تتجاوز 26 مليون دينار وتم التقاعد مع الشركة لمستشار بكلفة 600 ألف دينار.

الوزير فهد العفاسي: بخصوص ما أثير من تشكيل لجان البرلمان فالحكومة تمارس دورها بالتصويت وفق الدستور واللائحة. اما التنسيق النيابي - النيابي فهذا شأن نيابي لا نتدخل فيه.

العدساني: اتمنى تعاون الحكومة وعدم التدخل في التنسيق فيما يخص اللجان واتمنى استجابتها والاصل عدم التنسيق مع البرلمان انما ممارسة دورها وفق اللائحة.

البابطين: تأخر العديد من المشاريع النفطية ينعكس سلباً على جميع المشاريع والوقود البيئي كان محور من محاور الاستجواب. شكلتم لجنة بعد استجواب وزير النفط السابق من قبل مجلس الوزراء وهذه اللجنة ايدت المحاور العشرة ودانت ووضعت اسماء ووقت خروج التقرير تشكلت لجنة أخرى وهذه اللجنة لا يعتد بها خصوصا انها مشكلة من قضاة فسيكون هناك حرج على القضاة والنيابة اذا خرج تقرير يعاكس اللجنة الفنية. بل ان تقرير اللجنة القضائية خرجت عن نطاق اختصاصها مع احترامنا للشخوص.

معاناة الخريجين

عبدالله الكندري: ما يعانيه الطلبة الخريجون من عدم التوظيف ويحاول المسؤولون في المؤسسة التملص بالتوظيف بحجة تكويت القطاع، اكثر المشاكل هي التعاقدات المليارية التي تتم عبر شركات المقاولات والتي بها كويتيون ليس لهم أي ضمان وظيفي.

الدلال: هيئة الاستثمار الجانب الرئيس فيها ان الكثير من الشركات العاملة بها والتابعة لها فيها مراكز للنفوذ. وشركة المشروعات السياحية ليس لها نشاط فعلي فأين المدينة الترفيهية والمشروعات على البحر، الازمة مستمرة بسبب عدم تجديدها بسبب تدخل النفوذ.

العتيبي: هناك خلل في آلية تأهيل المقاولين وتأخر المشاريع بسبب نقص العمالة وعدم توفير معدات وعدم التخطيط الفني والمالي السليم الذي ادى الى الغاء مشاريع في المؤسسة رغم صرف 6 ملايين دينار لعدم الحاجة اليها.

الشاهين: القطاع النفطي بعد سنوات من العمل كأنه مازال «مؤمماً» بسبب كثرة الاجانب العاملين به والذين لاحظنا انهم يعينون عائلاتهم.

عبدالله الكندري: هناك ضعف رقابة وهناك 15 مليون دينار غير موجودة وضائعة لولا البنك المركزي لما عرف مصيرها، حتى الآن لا يوجد كويتيين يعملون في المحافظ الخارجية مع اننا نتعاقد بالمليارات في الخارج، السعودية لديها استثمارات في الصين وتشترط وجود العنصر السعودي في المصافي التي تستثمر بها، هناك دولة عميقة في هيئة الاستثمار.

عبدالصمد: خلال الصيف تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على دراسة الملاحظات ضمن لجنة وزارية بالتنسيق مع لجنة الميزانيات.

وزير النفط خالد الفاضل: سجلنا ملاحظات النواب ونسقت مع الرئاسة للحصول على نسخة من المضبطة لعلاجها خلال فترة زمنية قصيرة. هي ليست مخالفات بل ملاحظات وديوان المحاسبة قال ان عدد المشاركين في فريق التدقيق على المؤسسة زاد ما ادى الى زيادة الملاحظات، هناك التزام بمعالجة الملاحظات وكانت نسبة المؤسسة تقوم 90 في المئة من الجهات التي عليها رضا من ديوان المحاسبة.

وتم التصويت على ميزانية مؤسسة البترول والشركات التابعة لها:

حضور: 57، موافق: 38، غير موافق: 19.

وتمت الموافقة على التقرير والتوصيات والاحالة للحكومة.

وتم التصويت على ميزانية الهيئة العامة للاستثمار:

حضور: 55، موافق: 31، غير موافق: 24.

وتمت الموافقة والاحالة للحكومة.

وتم التصويت على هيئة تقدير العويضات:

حضور: 54، موافق: 42، غير موافق: 12.

وتمت الموافقة والاحالة للحكومة.

وتم التصويت على حسابات قديمة لـ 6 جهات:

حضور: 56، موافق: 41، غير موافق: 15.

وتمت الموافقة والاحالة للحكومة.

وانتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية.

عبدالكريم الكندري: امامنا 3 اتفاقيات نمطية تم مراجعتها بشكل قانوني وتأكدنا من سلامتها وعدم تعارضها مع المادة 70 فقرة 2 من الدستور.

ووافق المجلس على احالة تقرير صندوق التنمية الى الحكومة بموافقة عامة.

وتم التصويت على الاتفاقيات الثلاث في المداولة الأولى:

حضور: 55، موافق: 52، غير موافق: 3.

وتمت الموافقة على المداولة الثانية.

وتم التصويت على المداولة الثانية:

حضور: 53، موافق: 50، غير موافق: 3.

وتمت الموافقة والاحالة إلى الحكومة.

وتم رفع الجلسة.

