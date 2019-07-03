آراء

في الكويت... افضل مثل ينطبق على القرارات واتخاذها المثل المصري

«سمك لبن تمر هندي».

بالأمس أقر قانون تنظيم المحاماة الذي هو عنوان للعدالة ومنبر من منابر الخير ودفع الظلم عن المظلومين. ولكن فاجأنا مجلس الامة وكالعادة بهذا التخبط في القرار بأن يسمح لخريجي الشريعة ليصبحوا محامين وقضاة بالمستقبل.

ونعلم علم اليقين بأن هدف موافقة النواب على التعديل التكسب الانتخابي و على الرغم من أنه ظلم فئة كبيرة من القانونيين خريجي كليات الحقوق سواء من داخل البلاد او من خارجها.

ونحن في الالفية الثالثة وما نشهده من تطور في العلوم ودقة في التخصصات أصبح لزاماً على الشخص أن يتخصص في علم ادق من العلوم العامة حتى يتماشى مع سوق العمل ومع طفرة العالم بالعلوم.

وكانت الطامة الكبرى الاخرى اقرار قانون والمقترح من النائب (ابن المهنة) المحامي الحميدي السبيعي بحظر مهنة المحاماة على اساتذة القانون بالجامعات.

ولا نعلم السبب الخفي في هذا المقترح بحظر اساتذة القانون وهم من يخرجون المحامين ووكلاء النيابة وقضاة المستقبل.

وللأسف مثل هذه القوانين لن تحل مشاكل المهنة بقدر رفع اسهم النواب المقترحين والمصوتين عند ناخبيهم.

وبالأمس القريب كانت هناك أصوات تنادي بضرورة التأكد من شهادات خريجي الحقوق من بعض الجامعات وخاصة انها قد تكون مزورة ويكون صاحب الشهادة عالة على المهنة، أما الان فبهذا مقترح دفنت فكرة أي إصلاح لهذه المهنة و زاد الطين بلة.

ومن المؤسف ان لا يؤخذ رأي أصحاب المهنة في هذه التعديلات كالمجلس الاعلى للقضاء واساتذة القانون بالجامعات الكويتية.

ورداً على هذا القانون قال د. فالح العزب: حرمان اساتذة القانون في جامعة الكويت أو غيرها من الجهات الأكاديمية يعتبر انحرافا تشريعيا ولا يجوز قولاً واحداً لانه يهدم التكاملية العلمية بين النظريات القانونية والتطبيق الواقعي.. هل يجوز حرمان اساتذة الطب من مهنة الطب؟

وفي تغريدة ساخرة للدكتور رشيد العنزي: أطالب وبشدة بأن يسمح لخريجي كلية العلوم «قسم الاحياء» بأن يمارس مهنة الطب لانهم درسوا الجسم البشري وشرّحوا الزهيوي.

فيا نواب الامة ما هكذا تورد الابل، فاصلاح مؤسسات الدولة واقرار التشريعات المناسبة للشعب هو من صلب عملكم، وسؤال صغير أقدمه لمن اقر المقترح وبمن صوت عليه:

هل اذا كانت لديك قضية كبيرة ومصيرية -لا سمح الله- ستوكل محاميا من خريجي الشريعة؟

ودمتم بحفظ الله.

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*نكشة:

من أشراطِ الساعة أنَّ الأمور تُوَسَّدُ إلى غير أهلها، كما قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لمن سأله عن الساعة: «إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» (رواه البخاري).

