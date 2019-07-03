أول النهار

برعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، أقيم أمس حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم (23) في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، والتي ضمت عدداً من ضباط الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني وضباط من الدول الخليجية والعربية.

بدأ الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم ألقى مساعد آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة العميد الركن طلب خليفة الفليج كلمة رحب من خلالها بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد والضيوف، وأكد أن الهدف من انشاء كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة هو تدريب وتعليم الضباط الدارسين للتأهيلهم للمناصب القيادية والعمل في القيادات المشتركة والمختلطة في بيئة العمليات الحديثة والتي تتسم بتسارع وتزامن الأحداث المعقدة ما يتطلب قيادة واعية قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب .

وقال: ان قيادة الكلية حرصت على تأهيل الدارسين وصقلهم بمهارات القيادة وتدريبهم على التفكير العلمي المنطقي واستخدام أدوات التحليل المبنية على وضوح الهدف والغاية كما تم تدريبهم على القيادة والتخطيط في المستوى العملياتي والعمل في بيئة العمليات المشتركة والمختلطة وتطبيق عقيدة القتال وتوظيف القوات المشتركة في جميع أنواع العمليات وعلى العمل والقيادة المستقلة عند الطلب وفهم وتقييم البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على سير العمليات العسكرية.

من جهته أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح عن فخره بما وصلت اليه كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة لمستوى يضاهي أرقى الكليات والأكاديميات التعليمية في العالم، وأن وجود عدد كبير من الضباط الدارسين من جيوش الدول الشقيقة والصديقة يؤكد رقي مستوى التعليم الأكاديمي وما وصلت إليه الكلية، مشيداً بالدور البارز الذي تضطلع به الكلية في مجال إعداد القادة، متنمياً للخريجين كل التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

في الختام قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتوزيع الجوائز والشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين والمتميزين منهم.

حضر حفل التخريج نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ومجموعة من سفراء الدول وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وممثلين عن وزارة الداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للإطفاء وعدد من كبار الضباط من الدول الخليجية والعربية ومن قادة الجيش.

