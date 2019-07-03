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الحجرف ماشي قطاره.. جملة تداولها عدد كبير من النواب خلال جلسة مجلس الأمة أمس حين سؤالهم عن توقعاتهم لجلسة اليوم التي تشهد التصويت على طلب طرح الثقة المقدم ضد وزير المالية د. نايف الحجرف، كما ستشهد ختام دور الانعقاد الحالي. (طالع ص 11)

وأكدت مصادر نيابية لـ النهار ان المؤيدين لطلب طرح الثقة لن يتجاوز الـ17 نائبا، لايمان غالبية النواب بتمكن الوزير الحجرف من ادارة عمله بجدارة واقتدار، ولوجود أرض صلبة مشتركة بين السلطتين بشأن تعديل نظام استبدال المعاش التقاعدي من اجل تحسين معيشة المستفيدين من خدمات مؤسسة التأمينات مع بداية دور الانعقاد المقبل.

من جهته، اكد الحجرف ان هناك محاولات للزج به في محاكمة سياسية تنحرف فيها الممارسات الى أبعد ما تكون عن المصلحة العليا، مشيرا الى ان الاستجواب الذي ناقشه الاسبوع الماضي والمقدم من النائب محمد هايف أحدث شرخا في الوحدة الوطنية.

وقال الحجرف في لقاء مع تلفزيون الراي اول من امس: خلال مناقشة الاستجواب رجعت الى نايف المواطن الحريص على الوحدة الوطنية رغم كل ماتعرضت له من تجريح لشخصي ولعائلتي ولكن تبقى الكويت فوق الجميع ولا يوجد أسمى وأهم منها.

واكد الحجرف انه لم يعط وعدا للنائب المستجوب بتغيير قانون التأمينات، نافيا التحدث مع محمد هايف عن اسقاط الاستبدال على اعتبار انه لا يملك الحق في اتخاذ مثل هذا القرار، مشيرا الى انه ثابت على موقفه.

وقال: لم أجتمع مع المستجوب إلا بعد الاستجواب وقلت إنه لايمكن اتخاذ قرار في شأن التأمينات ما لم يكن مستنداً إلى دراسة فنية وقانون، كما لا يمكن تعديل القانون إلا من خلال اللجان وتقديم تشريع بالتعديل وليس قرارا.

وزاد: يجب التأكيد على نقاط سياسية خاصة للمتعاملين بالشأن السياسي من اعضاء السلطتين اهمها أن الاستجواب ليس سيفا مصلتا على الوزير، بل سؤالاً مغلظاً، لذلك لا نجزع منه بل هو فرصة للتوضيح أمام الشعب، ولا يوجد ما نخشاه من الاستجواب ،ولثقتي بنفسي وبالفريق الذي يعمل معي واحتراما لمبادئ الدستور صعدت المنصة من غير تأجيل.

ورداً على عدم طلبه تأجيل مناقشة الاستجواب اكد الحجرف انه منذ الاستجواب الأول المقدم له من النائبين د. بدر الملا ورياض العدساني أسس قروبا في الواتس أب أسماه قروب الاستجواب لمواكبة المستجدات والمتابعة وواصل العمل ليل نهار، لافتا إلى انه وبعد تقديم الاستجواب الثاني كان مجلس الامة منعقدا وأطلعت على المحاور ،واجتمعت مع الخبير الدستوري وتدارسنا الخيارات وفضلت دخول الاستجواب حتى لا يكون حبيس أفكارنا طيلة فصل الصيف وكنت مستعدا لكل المحاور التي تم نقاشها.

وقال الحجرف: لكل استجواب ظروفه ولا يمكن أن أدخل بالنيات ولكن الصحيفة المقدمة إليَّ تضمنت مغالطات، خاصة انه لايوجد شيء اسمه قروض أو فوائد في قانون التأمينات ، ولكن هو نظام الاستبدال بناء رغبة الشخص، فهذه الأموال للكل نضعها في الصناديق لنأخذ منها، لذلك فان مؤسسة التأمينات كسبت 35 حكما حول الاستبدال..

وأكد الحجرف أن مؤسسة التأمينات فكرة رائدة حصلت لها اخفاقات كثيرة وورثنا تركه سيئة مازلنا نعاني منها وكنا امام خيارين إما ان نجلس لنبكي على اللبن المسكوب أو ندعم الفريق الحالي في معالجة الاخطاء. وأكد الحجرف حرصه على أموال مؤسسة التأمينات التي هي ملك لكل الكويتيين ،لافتا الى ان نظام الاستبدال عكس نظام القروض لان الاستبدال تسقط عند وفاة الشخص وهو أمر غير موجود في قروض البنوك، وهذا معناه انه ليس قرضًا ربويًّا ولا توجد فيه رسوم ولا يطلب فيه رهن، فهو نظام تكافلي.