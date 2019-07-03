الأولى

وافق مجلس الامة على ميزانيتي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول عن السنة المالية 2019/2020، وسط رفض لافت بـ24 نائب للاولى و16 للثانية. واقر المجلس الحسابات الختامية للجهتين بالاضافة لهيئة تقدير التعويضات 2017/2018، فضلا عن حسابات ختامية سابقة لبعض الجهات الملحقة والمستقلة.

بدوره اعلن رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد عن اتفاق تم مع رئيس الحكومة على دراسة كل الملاحظات على الميزانيات والحسابات الختامية من قبل لجنة وزارية خلال فترة الصيف بالتنسيق مع لجنة الميزانيات البرلمانية.

وشهدت الجلسة تلويحات وانذارات باستجواب كل من سمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط مع بداية دور الانعقاد المقبل، على ان يكون استجواب رئيس الحكومة بشأن محاباة نواب في انتخابات اللجان البرلمانية، واستجواب وزير النفط بشأن تجاوزات مؤسسة البترول ومشروعاتها خاصة اخفاقها في توظيف الكويتيين.

من جهته اكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فهد العفاسي ان الحكومة تمارس دورها بالتصويت في انتخابات اللجان البرلمانية وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ولا شأن لها بالتنسيق النيابي- النيابي، ولا تقوم بالتنسيق مع احد بشأن التصويت.

بدوره قال وزير النفط خالد الفاضل ان القطاع النفطي ملتزم بتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة، مبينا انه سيعمل على معالجة ملاحظات النواب. وقد اقر المجلس امس تقرير اللجنة الخارجية بشأن مدى توافق قروض صندوق التنمية مع السياسة الخارجية ومدى استفادة الكويت منها، والذي تضمن توصيات للحكومة بوضع ضوابط لمجلس الادارة وتكليف ديوان المحاسبة التفتيش والتدقيق على عمليات اعادة جدولة القروض، وكذلك دعوة الحكومة للتعاون من اجل اقرار التشريعات المقدمة من النواب باشتراط موافقة المجلس على منح قروض صندوق التنمية.

من ناحيته، ثمن النائب محمد الدلال تركيز مجلس الأمة أخيرا على الجانب التشريعي وإن كان لدي ملاحظات على بعض القوانين التي أقرت مؤكدا أننا مستقبلا سنركز على بعض الأولويات ومن ضمنها انشاء جهاز متخصص لادارة الأزمات والكوارث، ومن القوانين المهمة أيضا رغم عدم موافقة الحكومة عليه وضع ضوابط لتعيين القياديين.

وأضاف وأيضا سأقدم قانون تعارض المصالح وتعديلا على قانون هيئة مكافحة الفساد ومعالجة قانون الانتخابات والتجاوزات في نقل القيود، والغاء فوائد قروض التأمينات. وقال الدلال في مؤتمر صحافي ان قضيتي الرئيسية هي تطوير التعليم وقد قدمت رسالة بذلك وطلبت من وزير التربية تقديم تقريرين خلال العام، قدم التقرير الأول بالفعل ولدينا ملاحظات عليه وسيقدم التقرير الثاني في نوفمبر المقبل. وزاد: ناقشنا في الايام الماضية قانون الجامعات الحكومية، وفيه ايجابيات كثيرة ومن الاشياء المهمة ان المباني الحالية تبقى لمجلس الجامعات الحكومية وستبقى في الاطار الحكومي فضلا عن النظم واللوائح لدعم هيئة التدريس.

واستطرد قائلا: الاشكالية التي أثيرت بعد اقرار قانون الجامعات الحكومية كانت في فصل المباني والاختلاط ومسني هذا الكلام ولا نحتاج ان نفصل فيه كثيرا، لان قانون 1996 موجود وقائم ولكن الغيت القوانين الخاصة بجامعة الشدادية وجامعة جابر.

وختم بقوله: بعض النواب والمتابعين تحدثوا عن حرصهم على منع الاختلاط ونحن حريصون على ذلك ومع هذا الاتجاه ومع التعديلات التي قدمت والتي تعزز ذلك وهذا موقفي لان من اهدافنا تطوير العمل التعليمي بشكل عام.