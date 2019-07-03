الأولى

دخل نواب مجلس الأمة الموافقون على قانون المحاماة الجديد في ورطة دستورية خاصة بعد أن تبين لهم أمس وجود حكم صادر من المحكمة الدستورية في العام 2011 يسمح لاعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد بقيد اسمائهم في جدول المحامين بشرط الحصول على اذن خاص من الجامعة.

وبالأمس، تزايدت الأصوات الرافضة للقانون الجديد الذي يسمح لخريجي كلية الشريعة بالعمل في المحاماة، حتى وصلت الى درجة التهديد باللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن في التشريع الجديد، حيث أكدت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق توجههم للطعن على المادة 12 من القانون الجديد الذي استبعدتهم من مزاولة المهنة،لوجود شبهة دستورية فيها تتمثل بالحظر الدائم والاخلال بالعدالة.

وكشف عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فايز الظفيري بعد اجتماع مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية امس عن توجه للقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتبيان اعتراضهم على ما جاء في القانون.

وقال: نرفض استبعاد أعضاء هيئة التدريس من العمل بمهنة المحاماة والسماح لخريجي كليات الشريعة بامتهانها، متسائلا: لو سمحنا لهم بالعمل كمحامين او دخول سلك النيابة أو الالتحاق بدورات الضباط، فمن سيعمل في المساجد والمراكز الفقهية ووزارة الاوقاف؟

من جهته قال عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق د. فواز الجدعي: اتفقنا مع الزملاء بالتعليم التطبيقي على العمل بكل الاتجاهات والسبل لإعادة الحقوق لأهلها بعد ان تم سلبها بشكل فج من خلال حرمان القانون لهم من ممارسة مهنة المحاماة.

بدورها اكدت جمعية الحقوقيين انه لا يمكن مساواة خريجي كلية الشريعة بمن درس القانون باستفاضة وتوسع في كلية الحقوق، منوهة الى ان السماح لخريجي الشريعة بممارسة مهنة المحاماة ظلم لطلبة الحقوق، ويضر بمصلحة المتقاضين.

واشارت الى ان حرمان أساتذة الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة قرار مجحف في حق تلك القامات، الذين ينقلون تجاربهم على مدار السنوات إلى الطلاب ويشبعونهم من خبراتهم العملية، مؤكدة ان القرار سيؤثر سلباً على الكفاءة والخبرة الميدانية.

وقالت في بيان لها: لا يعقل أن يتم منع أساتذة القانون الذين هم مرجع للحقوقيين من ممارسة مهنة المحاماة، فكيف يمنع من ممارسة المهنة من علم المحامي كيف يترافع وكيف يقف أمام القاضي وماذا يقول وكيف ينصف المظلوم؟.

من جانبه، اكد النائب الحميدي السبيعي ان خريجي الشريعة على إطلاق تخصصاتهم يعملون في سلك المحاماة منذ عام 1964 ولم يحرموا من ممارستها لاكثر من خمسة عقود، وان اساتذة كلية الحقوق محرمون من مزاولة المحاماة منذ قرابة 30 سنة، وبالتالي فان المجلس لم يأت بحقوق جديدة لخريجي الشريعة.

وقال: نحن قننا مسألة دخول خريجي الشريعة في مهنة المحاماة وحصرناهم بتخصصات الفقه واصول الفقه والفقه المقارن والقضاء الشرعي، واستبعدنا اقساما اخرى كالحديث وسواه ممن يأخذون عدد وحدات دراسية اقل، مشيرا الى ان القانون السابق كان يدخل جميع اقسام خريجي كلية الشريعة.

وزاد: ان الطعن بخريجي كلية الشريعة هو طعن يمتد لقضاة شرعيين بمختلف دوائر المحاكم ودرجاتها، ومن اشهرهم من الغى قانون التجمعات الشهير اذ هو قاض شرعي، فهل عندكم اعتراض عليهم؟ ام انهم خريجون متميزون؟

واستطرد قائلا: انا لا استوعب ان يزاحم استاذ القانون المحامين بقضايا احوال شخصية ودعاوى مدنية بقيمة 500 دينار فاقل، وهو الذي لديه وظيفة اخرى وراتب، مشددا على وجوب ان تحمى مهنة المحاماة.

وقال: انا افهم ان يكون اثراء المهنة من قبل اساتذة الحقوق بممارستهم المحاماة محصورة في دوائر الاستئناف والتمييز، لافتا الى ان المعترضين من حقهم اللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن بالقانون وسنقبل بالحكم كما قبلنا من قبل احكاما اخرى منها ما قضى باسقاط عضوية نواب، رافضا اشاعة معلومات كاذبة للرأي العام.