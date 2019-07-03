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عواصم الوكالات: اكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن امس اصابة تسعة أشخاص من المدنيين اثر هجوم ارهابي حوثي باستخدام طائرة بدون طيار (درون) على مطار مدينة أبها الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية واس ان جميع المصابيين (ثمانية سعوديين ومقيم يحمل الجنسية الهندية) بحالة مستقرة مبدئيا وتم نقلهم جميعا إلى المستشفيات المتخصصة. واضاف المالكي ان الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

واشار إلى ان تلك الميليشيات أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة مسيرة ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف المدنيين وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وقال ان استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن. واكد ان قوات التحالف ستعمل على محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ عن هذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.