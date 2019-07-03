الأولى

عواصم- الوكالات: حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أنّها تلعب بالنار بعد إعلانها أن مخزونها من اليورانيوم المخصبّ تجاوز الحدّ المنصوص عليه في الاتّفاق النووي في حين لوحت بريطانيا بالانسحاب من الاتفاق الموقع عام 2015.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت لديه رسالة لإيران وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إنهم يعرفون ماذا يفعلون. يعرفون بماذا يلعبون وأعتقد أنهم يلعبون بالنار.

من جهة ثانية، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام انه كان من الخطأ في الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى وأضافت حتى قبل وجود الاتفاق، كانت إيران تنتهك بنوده. فيما اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران باستخدام برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي.

وفي لندن أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن بلاده ستخرج من الاتفاق النووي الإيراني في حال خرقت طهران بنود الاتفاق. وقال هانت في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية نحن نريد الحفاظ على هذا الاتفاق لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولكن إذا قامت بخرقه سنخرج منه كذلك.

من جهتها حذرت فرنسا إيران امس من اتخاذ أي إجراءات أخرى تجعل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 موضع شك وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان إيران بالعدول عن هذه الزيادة دون تأخير وتفادي كل الإجراءات الإضافية التي تجعل التزاماتها النووية في موضع شك مشيرا الى أنه سيتخذ خطوات في الأيام القادمة لضمان وفاء إيران بالتزاماتها واستمرار استفادتها من المزايا الاقتصادية.

وتنتهي بعد 5 أيام مهلة إيران للأوروبيين لخرق أهم بندين في الاتفاق النووي يتعلقان بالعودة لتخصيب اليورانيوم والماء الثقيل بنسب عالية إذا لم تقم الدول الأوروبية بتفعيل قناة التبادل التجاري والتبادل المصرفي مع طهران بحلول 7 يوليو الحالي.