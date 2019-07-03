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بغداد الوكالات: الزم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قوات الحشد الشعبي بالاندماج في القوات المسلحة النظامية وألغى تسمياتها المتداولة كما امر بغلق مقراتها وتخيير فصائل هذه القوات بين العمل السياسي وبين الاندماج مع الجيش وهو قرار لقي ترحيبا فوريا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ويأمر مرسوم ديواني اصدره عبد المهدي بدمج الوحدات شبه العسكرية في الجيش ويلزم فصائل الحشد الشعبي بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري كما يحدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 يوليو الحالي للالتزام بالضوابط الجديدة. وأمر عبد عبد المهدي أن يكون عمل قوات الحشد الشعبي جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة، وأن تكون تحت إمرة القائد العام (رئيس الوزراء ) وفقا للقانون الذي شرعه مجلس النواب.

وقرر التخلي عن جميع التسميات لفصائل الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم داعش موضحا ان الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة يمكنها أن تتحول إلى تنظيمات سياسية، خاضعة لقانون الأحزاب، بشرط ألا تحمل السلاح إلا بإجازة رسمية. كما أمر عبد المهدي بغلق جميع مقرات فصائل الحشد الشعبي في المدن وخارجها.

وأعرب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن ترحيبه بقرار عبد المهدي وطالب سرايا السلام بأن تكون المبادرة لتنفيذ القرارات بعد إعلانه فك ارتباطه بها.

وقال الصدر في تغريدة نشرها على تويتر إن ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية.