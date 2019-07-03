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العراق يقدم عينات لرفات يعتقد بأنها لمفقودين كويتيين


أعلنت وزارة الدفاع العراقية انها ستزود الكويت بعينات من الرفات التي عثر عليها مؤخرا في العراق ويعتقد بأنها لمفقودين كويتيين. وذكرت الوزارة في بيان لها ان الرفات كان قد عثر عليها في موقعين قرب منطقة (نقرة السلمان) في محافظة المثنى جنوبي البلاد وذلك بالتعاون بين السلطات العراقية والكويتية واللجنة الدولية للصليب الاحمر. وأوضحت ان الرفات رفعت من الموقعين وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد لاستخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع البصمة الوراثية لأسر المفقودين.
وأشارت الى ان العراق سيزود السلطات الكويتية بالعينات لجميع الرفات التي تم استخراجها من أجل استكمال اجراءات فحص الحمض النووي.
وكانت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى ومرتهني الكويت والتابعة للصليب الأحمر الدولي أعلنت في 20 يونيو الماضي اكتشاف رفات بشرية في المثنى قضاء السماوة جنوبي العراق «يظن أنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب».


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