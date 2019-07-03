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فتحت وزارة الاوقاف امس رابط تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية الراغبين في اداء فريضة الحج هذا العام، بعد ترسية عروض أسعار الحملات الخاصة بهم، والتي ستبدأ من 1180 دينارا ولا تتجاوز 1300 دينار للحاج الواحد.

جاء ذلك اثر موافقة السلطات السعودية على حج 1000 شخص من هذه الفئة خلال الموسم القادم.

واكد وكيل الوزارة رئيس بعثة الحج فريد عمادي فتح رابط التسجيل لـ«البدون» لمدة 7 أيام بحيث يتم استقبال طلبات من لم يسبق لهم أداء الفريضة، على ألا يقل العمر عن 30 سنة وستكون الأولوية للأكبر سنا.

وقال إنه يمكن التسجيل من خلال رابط الحج الالكتروني بدءا من «امس» مع اختيار الحملة المناسبة ورفع صور الجوازات وغيرها من البيانات المطلوبة.

وبين أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة، وقدمت طلبات عدة وعقدت عدة اجتماعات مع الجانب السعودي تكللت بالنجاح والحصول على الموافقة لـ 1000 من البدون، مؤكدا أن الجهود جارية للحصول على موافقة للعمرة.

من جانبه نفى مكتب ادارة شؤون الحج بالوزارة ما تردد امس عن اكتمال عدد المسجلين، مشيرا الى ان التسجيل مستمر اسبوعا وسيتم بعده فرز الطلبات حسب الاكبر سنا.