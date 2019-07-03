الأولى

أقرت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تمديد قرار خفض الإنتاج لفترة إضافية مدتها تسعة أشهر تنتهي في 31 مارس 2020، حيث ذكر البيان الختامي الصادر عن الاجتماع 176 لمؤتمر «أوبك» الوزاري انه من خلال هذا القرار تؤكد الدول الأعضاء تركيزها المستمر على العوامل الأساسية والتزامها بسوق نفط مستقر ومتوازن لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. (طالع ص13)

واضاف البيان ان المؤتمر أحيط علما بتطورات سوق النفط منذ اجتماعه الأخير بفيينا في ديسمبر 2018 واستعرض آفاق سوق النفط للفترة المتبقية من عام 2019 وحتى عام 2020 حيث لوحظ أن الاتجاه الهبوطي الاقتصادي منتشر الآن بشكل متزايد مع وجود تحديات كبيرة وتزايد الشكوك المتعلقة بالمفاوضات التجارية الحالية وتطورات السياسة النقدية وكذلك القضايا الجيوسياسية.