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مسقط - أ. ف. ب: أكدت سلطنة عمان امس أنها لم تقم أي «علاقات دبلوماسية» مع اسرائيل، غداة حديث رئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلية «الموساد» عن أن اسرائيل تعيد اقامة «علاقات رسمية» مع السلطنة. وأوضحت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة على حسابها في «تويتر» ان «ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول اقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة ودولة اسرائيل لا أساس لها من الصحة». وأضافت «السلطنة حريصة على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف الدولية والاقليمية للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة دولة اسرائيل بما يؤدي الى قيام دولة فلسطين المستقلة».

وكان رئيس «الموساد» يوسي كوهين قال الاثنين في مؤتمر عقد في هرتزيليا «في الآونة الأخيرة، أُعلن عن اعادة العلاقات الرسمية مع عُمان وكذلك انشاء مكتب تمثيلي لوزارة الخارجية الاسرائيلية في هذا البلد».