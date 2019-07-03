مال وأعمال

تجاوزت مكاسب البورصة حاجز 400 مليون دينار في 3 جلسات تداول، مقتربة من حاجز 34 مليار دينار، حيث بلغت التداولات 33.958 مليار دينار مقابل 33.551 ملياراً نهاية الأسبوع الماضي بسبب الأجواء الايجابية التي عكستها ترقية البورصة على مؤشر MSCI الأكبر عالمياً والذي كان له الأثر الأكبر في رفع تدفقات استثمارات الأجانب في البورصة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بواقع 360 مليون دينار.

وقد استحوذت البنوك على نصيب الأسد من مكاسب السوق خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت بواقع 348 مليون دينار حيث ارتفعت خلال الفترة المشار إليها من 19.991 ملياراً إلى مستوى 20.096 مليار دينار مشكلة بذلك 85.2 في المئة من المكاسب.

بزيادة نسبة الحسابات الخاملة من إجمالي الحسابات النشطة وغير النشطة إلى 96.2 في المئة، مع ارتفاع الحسابات النشطة بواقع 600 حساب تقريباً ، حيث ارتفعت الحسابات النشطة من مستوى 14.083 إلى 14.690 ألف حساب بنهاية شهر يونيو من العام الحالي.

وقد ارتفعت الحسابات النشطة بشكل طفيف لتسجل 4.8 في المئة من إجمالي حسابات السوق البالغة 389.9 ألف حساب. ووفقاً للبيانات الصادرة عن شركة البورصة لإجمالي حجم التداول خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 يونيو الماضي ، فقد بلغت إجمالي التداولات 667.77 مليون دينار موزعة على كويتي بصافي بيع قدره 26.6 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي تداولات الخليجي صافي بيع بواقع 8.5 ملايين دينار. وقد حققت استثمارات أخرى صافي شراء بواقع 35.22 مليون دينار.

وتأتي حجم التداولات للحسابات الثلاث كويتي وخليجي وأخرى على مستوى الأفراد والشركات والصناديق الاستثمارية لتشكل في مجملها حركة البيع والشراء خلال تلك الفترة التي شهدت جملة من المتغيرات الإيجابية والمتمثلة في:

ترقية البورصة على مؤشر MSCI الأكبر عالمياً والذي من المتوقع أن يضخ استثمارات أجنبية داخل السوق بواقع 5 مليارات دولار في عام 2020.

صدور 3 قوانين اقتصادية محورية في تعزيز بيئة الأعمال والقطاع الخاص والتي من المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على أداء السوق خلال المرحلة المقبلة والقوانين الثلاث هي قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات وتعديل قانون الشركات وقانون التأمين الجديد.

التحرك الحكومي الجاد لتعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال انفاق المزيد من المشروعات التنموية ورفع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

