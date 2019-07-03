مال وأعمال

قالت مصادر لـ «النهار» إن مؤسسة البترول تقوم حالياً بالفحص السنوي لاستراتيجيتها لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتحديث بعض المكونات والأهداف.

وكشفت المصادر عن استعانة المؤسسة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية للقيام بالفحص، لافتة إلى أن استراتيجية مؤسسة البترول من شأنها الوصول الى معدلات طاقة انتاجية مستدامة للنفط الخام في الكويت بما يشمل المنطقة المقسومة بما يعادل 4 ملايين بحلول 2020 و4.30 ملايين برميل بحلول 2030 و4.45 ملايين برميل في 2035 و4.75 ملايين برميل في 2040، بالإضافة إلى الوصول بمعدلات الطاقة الانتاجية للغاز الطبيعي بما يشمل المنطقة المقسومة، تحقيق 0.50 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 وصولاً إلى 2.00 مليار قدم مكعبة يوميا في 2035 ، ثم 2.50 مليار قدم مكعبة يوميا في 2040.

لافتة إلى وجود اجتماعات دورية لمناقشة آخر المستجدات والتطورات العالمية والصناعة النفطية الكويتية وبما يتوافق وتحقيق رؤية الكويت (كويت جديدة 2035).

