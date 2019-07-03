مال وأعمال

أعلنت كل من عمان والإمارات وقطر أسعار البنزين والديزل لشهر يوليو 2019، حيث قامت كل من عمان وقطر والامارات بتخفيض سعر البنزين بنوعيه الممتاز والعادي، بالإضافة إلى سعر الديزل مقارنة بالأسعار المحددة لشهر يونيو الماضي. ويذكر أن السعودية قد حدثت في أبريل الماضي أسعار البنزين، حيث قامت برفع سعر البنزين 91 من 1.37 ريال إلى 1.44 ريال ورفعت سعر البنزين 95 من 2.02 ريال إلى 2.10 ريال.

وبالنظر إلى الأسعار المعلنة حافظت الإمارات على أعلى الأسعار في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية، وتباينت بقية دول الخليج طبقا لنوعية الوقود.

وفيما يلي جدول يوضح أسعار الوقود في دول الخليج لشهر يوليو 2019:

