مال وأعمال

تواصل الأصول المشفرة الخسائر خلال تعاملات ، بقيادة عملة البيتكوين والتي تهاوت بنحو 8 في المئة لتكون قرب مستوى 10 آلاف دولار.

وتعرض سوق الأصول الرقمية إلى موجة من التقلبات الحادة في الأيام الأخيرة بين المكاسب القوية تارة والخسائر الحادة تارة أخرى.

لكن سيطر اللون الأحمر على أداء السوق مع هبوط ملحوظ بين صفوف أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية.

وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 7.8 في المئة لتهبط إلى 10167.8 دولار.

وبعد أن سجلت البيتكوين مكاسب تصل إلى 200 في المئة خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، فقدت حوالي 11 في المئة من قيمتها في أقل من 48 ساعة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم إلى 180.91 مليار دولار لكن لا تزال حصتها تعادل 60 في المئة من السوق الرقمي بأكمله.

وبالنسبة لعملة الإيثريوم والتي تحل في المرتبة الثانية بالقائمة، هبطت بنسبة تزيد عن 5.2 في المئة مسجلة 280.2 دولار بقيمة سوقية بلغت 29.91 مليار دولار.

كما شهدت عملة الريبل والتي تشغل الترتيب الثالث خسائر بأكثر من 3.3 في المئة لتتراجع إلى 0.3946 دولار بقيمة سوقية 16.79 مليار دولار.

ولا تزال عملة الليتكوين تشغل المرتبة الرابعة بانخفاض 5.5 في المئة لتنخفض إلى 116.2 دولار لكن قيمتها السوقية بلغت 7.26 مليار دولار ما جعلها تتجاوز البيتكوين كاش.

وحلت عملة البيتكوين كاش في المرتبة الأخيرة بقائمة الخمسة الكبار بقيمة سوقية قدرها 7.12 مليار دولار، بعد أن تراجعت بنسبة 2.9 في المئة مسجلة 398.24 دولار.

وخلال نفس الفترة، فإن القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات الافتراضية بلغت 298.97 مليار دولار مقابل 318.98 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

