مال وأعمال

فيينا - «كونا»: أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي حرص الكويت على تطوير القطاع الصناعي وفقا للاستراتيجيات والخطط العالمية بما يتماشى مع خطة التنمية «كويت جديدة 2035».

وأكد تقي في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في الدورة الـ 47 لمجلس التنمية الاقتصادية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) اهمية مواصلة التعاون الكامل مع (يونيدو) لتعزيز التعاون الصناعي الدولي.واشار الى ان هذا الاجتماع يهدف الى تسريع وتيرة التنمية الصناعية من اجل القضاء على الفقر والتهميش والفساد.

وأضاف ان الاجتماع يؤكد اهمية ادارة كفاءة الطاقة واهمية البيئة ودور الشباب في التنمية الصناعية فضلا عن اهمية الدور المجتمعي الانساني للقطاع الصناعي من خلال اشراك هذا القطاع في تطوير المجتمعات.

وذكر تقي ان هذه الاجتماعات تتيح فرصة التواصل مع واضعي السياسات والاستراتيجيات العالمية فضلا عن دورها في تبادل الخبرات مع الدول المشاركة والاستفادة في تطوير وادارة قطاع الصناعة في الكويت بما يتماشى مع الخطة التنموية للبلاد التي تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وفقا لرؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وأشار تقي في كلمة الكويت امام الدورة الـ 47 لمجلس التنمية الصناعية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الى ضرورة تحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية حقيقية في المجتمعات والبيئات الفقيرة والمهمشة.

وأضاف تقي ان الكويت تدعو الى تكثيف الحملات الإعلامية المرئية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة التنمية المستدامة وتعريف جميع فئات المجتمع بأهداف التنمية المستدامة.

وأكد اهمية عمل دورات ومنتديات ومحاضرات وورش عمل في العديد من الدول المتطورة والنامية حول ثقافة التنمية المستدامة والتعريف بأهدافها.

واوضح تقي أهمية ادراج مفهوم التنمية المستدامة في المقررات الدراسية بهدف خلق جيل مثقف يكون قادرا على النهوض وقيادة المرحلة القادمة للتنمية المستدامة.

وأشار الى برنامج تدريب المدربين في مجال التنمية المستدامة الذي أعده معهد الانجاز المتفوق للتدريب الاهلي والذي عقد في الكويت لاول مرة في ابريل الماضي بالشراكة مع المعهد العربي للتخطيط وبرنامج المفوض الاممي للترويج لاهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكد ان اقامة مثل هذه البرامج تأتي ايمانا من الكويت بأهمية نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الأفراد والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف ان ذلك يأتي أيضا متماشيا مع توجه الكويت الرامي الى الوصول لمستقبل مزدهر ومستدام عبر حشد كل الجهود لانجاز اهداف خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤية كويت جديدة وتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بحلول عام 2035.

وأشاد تقي بالجهود التي يبذلها المدير العام لمنظمة (اليونيدو) لي يونغ وفق مبادئ واهداف المنظمة والتي محورها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتستمر اعمال الدورة الـ 47 لمجلس التنمية الاقتصادية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) التي انطلقت على مدى ثلاثة ايام بمشاركة خبراء يمثلون الدول الاعضاء في المنظمة وممثلين عن المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.

