مال وأعمال

أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن رعايته لمؤتمر «القمة الاقتصادية العربية البريطانية لعام 2019»، والذي سوف يعقد في لندن، بمشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت. ويشارك في المؤتمر مناف الهاجري، الرئيس التنفيذي «للمركز»، كرئيس للجلسة السادسة المصرفية والمالية، إلى جانب عدد من قادة الأعمال البريطانيين والعرب.

ويرعى «المركز» الجلسة السادسة التي تسلط الضوء على التقنيات المالية وسلسلة الكتل (block chain). وتعرض هذه الجلسة العملية المصرفية التقليدية في المملكة المتحدة والبلدان العربية والعالم، مقابل صناعة التكنولوجيا المالية الحديثة وتأثيراتها الإيجابية على قطاع المال والأعمال. كما تناقش الجلسة وجود البنية المالية المناسبة في المملكة المتحدة والمنطقة العربية التي تمكن التكنولوجيا المالية من الازدهار. وسوف يتناول المتحدثون فرص الاستثمار المحتملة في المملكة المتحدة والبلدان العربية في قطاع التكنولوجيا المالية.

وصرح الهاجري قائلاً: «يسعى «المركز» دائماً للمشاركة الفاعلة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من حرصنا على مواكبة آخر التطورات الاقتصادية العالمية، ودراسة الفرص الجديدة للاستثمار على نطاق أوسع، وتبني التوجهات الاقتصادية الحديثة التي تلائم متطلبات عملائنا الاستثمارية المتغيرة، وتستقطب الباحثين عن خدمات مالية وتمويلية تواكب الاتجاهات العالمية».

وأضاف: «وتعكس مشاركة «المركز» في مؤتمر «القمة الاقتصادية العربية البريطانية» مسؤوليتنا الاجتماعية والاقتصادية نحو مواءمة بيئة الأعمال مع أفضل المعايير المؤسسية من خلال الشراكة مع الخبرات الدولية. ويحرص «المركز» على التعاون مع عدد من قادة الفكر والاتحادات ومؤسسات الأبحاث العالمية، لرسم تصورات استراتيجية وطرح حلول عملية للقضايا الاقتصادية، والمساهمة في تحسين القطاع الاستثماري بشكل عام».

