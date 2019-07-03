مال وأعمال

تعمل شركة «Visa» على تمكين المتسوقين من اختيار طريقة الدفع التي يفضلونها قبل عملية الشراء وخلالها أو بعدها وذلك بإطلاق باقة جديدة من حلول Visa للتقسيط عبر واجهة برمجة التطبيقات، وسيتيح البرنامج التجريبي للجهات المصدرة للبطاقات والتجار المشاركين تقديم عروض تقسيط الدفعات للعملاء باستخدام بطاقات Visa وذلك خلال إتمام عملية الشراء.

وعبر حلول التقسيط الجديدة، سيحظى أصحاب بطاقات Visa بخيار تقسيم المبلغ الإجمالي للمشتريات المستوفية للشروط إلى دفعات صغيرة متساوية لمدة زمنية محددة سواء في المتاجر أو عند الشراء عبر الإنترنت أو أثناء السفر. وفي هذا السياق، قال سام شروجر، النائب الأول لرئيس الشركة لحلول الجهات المصدرة والمستهلكين في Visa: «تأتي حلول التقسيط من Visa لتحدث تغيراً نوعياً في مفهوم المدفوعات باستخدام البطاقات عبر تمكين جهات إصدار البطاقات من تسخير حسابات الدفع التي يستخدمها أصحاب البطاقات ويألفونها حالياً، بدلاً من مطالبتهم بتقديم شيك ائتمان أو تحميل تطبيق ما أو فتح خط ائتمان آخر.

ونتوقع لحلول التقسيط أن تصبح بمثابة طريقة رئيسية للمدفوعات سواء عبر معاملات الدفع التجارية المحلية أو الخارجية».

وتتعاون Visa مع العملاء حول العالم لتجربة مجموعة متنوعة من حالات استخدام نظام التقسيط كوسيلة للدفع. وستصبح CyberSource بمثابة منصة رائدة لإدارة المدفوعات، تدعم حلول التقسيط التي توفرها Visa لعملائها من التجار المشاركين وبنوك التاجر الذين يستخدمونها كمنصة عالمية للمدفوعات، وعلاوة على ذلك، ستقوم MakeMyTrip بالتعاون مع منصة «Simpl» وبنك «كوتكا ماهيندرا» في الهند وبنك «ألفا» و«eMAG» وبنك «آي إن جي» في رومانيا و«PayU» في رومانيا وبنك «ستاندرد الروسي» في روسيا وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق في دولة الإمارات العربية المتحدة بتجربة حلول التقسيط من Visa. وعلى مستوى العالم، بلغ حجم المدفوعات عبر الأقساط عام 2017 نحو 1.2 تريليون دولار بنمو نسبته 15 في المئة مقارنة بالعام السابق.

