مال وأعمال

كشفت شركة «الاستثمارات الوطنية» عن دورها كمدير اصدار ووكيل اكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة «وربة كابيتال القابضة» ذلك خلال الفترة من 15 مايو 2019 إلى 22 مايو الماضي

وانتهت اجراءات الاكتتاب في زيادة رأس المال بقيمة إجمالية وقدرها 2,8 دينار من خلال إصدار عدد 28 مليون سهم بسعر طرح 100 فلس للسهم الواحد.

وفي هذا الشأن، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم عن خالص شكره وتقديره للثقة التي أولتها شركة وربة كابيتال القابضة لشركة الاستثمارات الوطنية.

وأكد المخيزيم أن الدور المقدم من «الاستثمارات الوطنية» يضاف إلى سجل الشركة الحافل في المجال الاستثماري حيث يتمتع فريق عمل الاستثمارات الوطنية بخبرة طويلة ومتخصصة في هذا المجال. وتابع المخيزيم أن الشركة قامت بإدارة العديد من الاكتتابات الناجحة لصالح الكثير من الشركات، حيث تمتلك شركة الاستثمارات الوطنية سجلاً حافلاً من عمليات الاستحواذ والإدراج والاكتتابات العامة والخاصة على مدار العقود الماضية. وأكد أن الكفاءات المتميزة لديها تعمل وفقاً لمهنية واحترافية في إنجاز واتمام تلك الأدوار المرسومة لها بنجاح لتتماشى مع تطلعات العملاء والمكانة الاستثمارية المميزة للشركة.

