مال وأعمال

اشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان الاقتصاد السعودي يشهد تعافياً في النمو، بدعم من الإنفاق الحكومي القياسي الذي يهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتخفيف أثر خفض الدعم وتنويع الاقتصاد. وقد يظل نشاط قطاع النفط ضعيفًا في ظل التزام الحكومة باتفاقية أوبك لخفض إنتاج النفط والتي سيتم تمديدها حتى مارس 2020. كما قد يتحسن وضع المالية العامة بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب، لكن العجز سيستمر ما سيؤدي الى زيادة الدين العام.

وتشمل المخاطر التي تهدد افاق النمو، الارتباط الكبير بأسعار النفط، وبطء التنويع في القاعدة الاقتصادية، ومحدودية نمو العمالة في القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف الأعمال الناتجة بشكل أساسي من الزيادة في رسوم الوافدين.

من المرجح أن يشهد الاقتصاد السعودي عامه الثاني من الانتعاش، منذ الانكماش الذي شهده في العام 2017، بدعم من الإنفاق الحكومي. ففي ظل ارتفاع أسعار النفط بنسبة 31 في المئة على الأقل خلال العام الماضي مقابل مستويات العام 2017، كشفت الحكومة عن ميزانية قياسية للعام 2019 (290 مليار دولار) لدعم الاستهلاك والوظائف والقطاع الخاص «برنامج لتحفيز القطاع الخاص» والتنويع الاقتصادي (مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية).

ومن جهة أخرى، تحسن النشاط غير النفطي، الذي من المتوقع أن يتسارع معدل نموه من 2.0 في المئة في العام 2018 إلى 3.2 في المئة بحلول العام 2021. حيث تشير أحدث المؤشرات (عن شهر أبريل) إلى استمرار انتعاشه، مثل قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع (+24 في المئة على أساس سنوي) ومبيعات الأسمنت (+5.2 في المئة منذ بداية العام)، والاعتمادات المستندية المتعلقة بواردات القطاع الخاص (معدل نمو تراكمي بنسبة + 7.5 في المئة على أساس سنوي من يناير إلى أبريل) ونمو الائتمان الخاص (+ 2.1 في المئة على أساس سنوي). كما سجل مؤشر مديري المشتريات في شهر مايو أعلى مستوياته منذ 17 شهراً (57.3) على خلفية ارتفاع الطلبيات الجديدة.

وفي المقابل، سيتراجع معدل النمو الرئيس مقارنة بأداء النمو غير النفطي ليبلغ 1.0 في المئة في العام 2019 و2.4 في المئة في الفترة 2020-2021، على خلفية التزام المملكة باتفاقية الأوبك لخفض الإنتاج، مع تجاوز معدل التزام السعودية حتى مايو 293 في المئة (9.69 ملايين برميل يومياً). وفي الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع إنتاج النفط إلى مستويات أقرب من الحصص المقررة (10.3 ملايين برميل يومياً)، إلا أنه في ظل دينامية سوق النفط الحالية والمتوقعة حتى العام 2021، فإننا لا نتوقع أن يكون هناك مجال لتحقيق ذلك دون خفض أسعار النفط إلى ما دون المستوى المفضل 70-80 دولاراً. لذاك، وافقت الأوبك في 1 يوليو على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى مارس 2020.

استقرار المالية العامة

استقرت أوضاع المالية العامة وذلك على الرغم من استمرار حساسيتها اتجاه أسعار النفط . وقد تم ترشيد الإنفاق وخفض الدعم، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية عن طريق تطبيق الضريبة الانتقائية ورسوم الوافدين وضريبة القيمة المضافة. وتقلص العجز المالي إلى نسبة 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يتسع في العام 2019 على خلفية تراجع العائدات النفطية إلى مستويات أقل من تلك المقدرة في الميزانية، فانه يتوقع أن يتقلص إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2021 في ظل زيادة الإيرادات غير النفطية (من 10.1 في المئة إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).

