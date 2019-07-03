مال وأعمال

أصبح الحساب الجاري في وضع أفضل، حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الفائض من 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017 إلى 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018. ومن المتوقع أن تصل نسبته إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بحلول العام 2021 ما يسهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، والتي بلغت قيمتها 505 مليارات دولار في أبريل (35 في المئة في سندات الخزانة الأميركية)، أي ما يعادل 28.8 شهراً من الواردات.

وفي ذات الوقت، ازدادت التدفقات الرأسمالية إلى الخارج، وخاصة الاستثمارات الخارجية من قبل صندوق الاستثمارات العامة. حيث يهدف الصندوق إلى زيادة الأصول المدارة من حوالي 300 مليار دولار إلى 400 مليار دولار بحلول العام 2020.

