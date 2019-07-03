مال وأعمال

أكد وزير المالية نايف الحجرف ان هناك محاولات للزج في محاكمة سياسية وأن تنحرف في محاولات أبعد ما تكون عن المصلحة العليا. لذلك رجعت بدون شعور لنايف المواطن ولا أخاطب أعضاء مجلس الامة لكي لا يفسر أن هذا الاستجواب أحدث شرخاً في الوحدة الوطنية، مع كل الاحترام، تعرضت للتجريح الشخصي ولعائلتي وهم محشومون من ذلك وتبقى الكويت فوق الجميع ولا يوجد أسمى واهم من الكويت.

وأكد الحجرف في حديثه لبرنامج عشر إلا عشر على تلفزيون الراي مساء اول من امس انه لم يكن بيني وبين مقدم الاستجواب أي وعود بتغيير قانون التأمينات ولم اجتمع مع المستجوب إلا بعد الاستجواب.

ونفى الحجرف حديثه مع النائب المستجوب عن إسقاط الاستبدال لأني لا أملك هذا القرار ولا حتى مجلس الوزراء مجتمعا لا يمكن اتخاذ قرار في شأن التأمينات ما لم يكن مستندًا إلى دراسة فنية وقانون ولا يمكن تعديل القانون إلا من خلال اللجان وتقديم تشريع بالتعديل وليس قرارا.

نقاط سياسية

وزاد طبعا نؤكد على نقاط سياسية خاصة للمتعاملين بالشأن السياسي لاعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن أي وزير معرض للاستجواب وهو حق للنائب وحق أصيل لا ينازعه عليه أحد ونحترم هذا الحق وفي نفس الوقت هناك حق وواجب على الوزير أن يوضح للشعب الكويتي جميع بنود الاستجواب وكل وزير معرض لهذا الاستجواب ولابد أن تكون هناك ثوابت نؤمن بها لذلك لا نرى أن الاستجواب سيف مصلت على الوزير ويعرف الشعب الكويتي كيف تدار الامور في الوزارات والوقوف على بعض الجوانب فالاستجواب سؤال مغلظ.

عدم تأجيل الاستجواب

وردا على سؤال عن السبب في عدم طلبه تأجيل الاستجواب على الرغم أن كان لك الحق في ذلك، شدد الحجرف على حرصه على أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي هي ملك لكل الكويتيين، لافتا الى ان نظام الاستبدال عكس نظام القروض لان الاستبدال تسقط عند وفاة الشخص وهو أمر غير موجود في قروض البنوك، وهذا معناه انه ليس قرضًا ربويًّا ولا توجد فيه رسوم ولا يطلب فيه رهن، فهو نظام تكافلي.

وقال الحجرف كان هناك قبل اسبوعين استجواب من النائبين رياض العدساني وبدر الملا وكنا مستعدين له في الوزارة من خلال المتابعة المستمرة وكان لدينا قروب في الواتس أب اسمه قروب الاستجواب لمواكبة المستجدات والمتابعة وواصل العمل ليل نهار حتى يوم العيد في الاستجواب الاول وبعدها قدم الاستجواب الثاني كان مجلس الامة منعقدا واطلعت على محاور الاستجواب من محورين في 13 صفحة وعندما قرأت الاستجواب واجتمعت مع الخبير الدستوري وتدارسنا الخيارات وفضلت دخول الاستجواب لكي لا يكون حبيس أفكارنا طيلة فصل الصيف وكنت مستعدا وتمت مناقشته.

لا للنيات

وأضاف لكل استجواب ظروفه ولا يمكن أن أدخل بالنيات واتعامل مع الحق دون الدخول في النوايا وقانون التأمينات نظم العمل منذ العام 1976 للحفاظ على حقوق المتقاعدين وهو قانون فني متشعب ومتشابك وقدمت اقتراحات في موضوع الاستبدال وهو نظام مقر في القانون معدل في العام 2005 وقدمت اقتراحات ويتم مناقشتها وعقدنا 4 اجتماعات بعد الاستجواب الاول وحضر فريق التأمينات الاجتماعية وانا من مدرسة تطوير القوانين وتعديلها وذهبنا لهذا الرأي.

مغالطات في الاستجواب

وشدد الحجرف على ان الاستجواب تضمن مغالطات الكل شاهدها لذلك قلت إنها منصة الحق والحقيقة. وأضاف لا يوجد شيء اسمه قروض او فوائد في قانون التأمينات ولكن هو نظام الاستبدال وهو بناء على رغبة الشخص يأخذ مبلغا مقدما وهذا الجدول موجود وقيمة الدينار مرتبطة بعدة عوامل وهو موضوع جوازي، فهذه الاموال اموال الكل نضعها في الصناديق لنأخذ منها وهناك جداول تفصيلية لقيمة الاستبدال وضعها النواب بقانون عام 2005 ولا توجد نسبة للفوائد ولكن هناك قيمة الدينار يحسب لتغطية كلفة الاستثمار التي تشكل أموال الموطنين لذلك مؤسسة التأمينات كسبت 35 حكما حول الاستبدال.. ولا يوجد في القانون قروض أو فوائد وهذا حق تأميني بحت وهو حق مصدره التأمينات الاجتماعية بناء على القانون لتوفير حياة كريمة للمواطنين وهذا قانون موجود لدى أعضاء مجلس الامة ويحتاج قانون لتعديلها ولا يمكن أن نصدر قرارا ضد قانون التأمينات ولا أحد يملك الحق في تعديله إلا في القانون والاستبدال يحسب بناء على المعاش وهو مشروط بنسبة معينة وهدفه تخفيف الاعباء على المواطنين.

كوادر وطنية

واكد الحجرف ان التأمينات فكرة رائدة حصلت لها اخفاقات كثيرة وهذه المؤسسة في قيادتها الاسبق وعلى مرمى الجميع وورثنا تركة سيئة مازلنا نعاني منها وكنا امام خيارين إما نجلس نبكي على اللبن المسكوب أو ندعم الفريق الحالي في معالجة الاخطاء ليتجاوزوا في نظافتهم لاعادة كل دينار تم التعديل به ولن نربط التأمينات بقصة نجاح وليس قصة فشل وهذا الدليل اعاد للنظام لائحة الاستثمار وتفعيل إدارة المخاطر وتوظيف الاموال بكل مهنية وهناك خط متوازٍ كان في السابق قرار الاستثمار لدى شخص واحد ولكن حاليا لدى 97 شخصا من الكوادر الوطنية المؤهلة من شباب وشابات الكويت لمعالجة فشل المدير العام الاسبق الهارب هو وزوجته وقدمنا 7 قضايا داخل الكويت وخارجها وشكلنا فريقاً من مختلف الوزارات والجهات لملاحقة أملاك المدير الهارب ومصادرتها.

وشكر النائب عبدالله الكندري لاقتراح ومتابعة اموال المدير الهارب.

وقال لا نجزع من الاستجواب ولا ننظر له على أنه سيف مصلت.. بل هو فرصة للتوضيح أمام الشعب الكويتي ولا يوجد ما نخشاه من الاستجواب ولثقتي بنفسي وبالفريق الذي يعمل معي صعدت المنصة من غير تأجيل.. واحتراما لمبادئ الدستور.

وأشار الحجرف الى ان الاستجواب تضمن مخالفات الكل شاهدها والتأمينات الاجتماعية تعمل بقيادة جديدة وكان لازما علينا أن نوضح للشعب الكويتي ونؤكد ثوابت دائمة ولا اتفق مع أنه لا يوجد قروض ولا فوائد في قانون التأمينات الاجتماعية وأقول لاي شخص وردت له هذه الكلمة يواجهني ولكن يوجد استبدال الراتب وهذا معروف وهو بناء على رغبة الشخص المؤمن عليه وكل دينار له قيمة مرتبطة بالعمر وسنوات الخبرة عدل نظام الاستبدال لحماية المتقاعدين وتم تغيره وهو نظام جوازي وليست الزامية والتأمينات لها الحق ان ترفض ولكن لان التأمينات مؤمنة بدورها في توفير الاحتياجات تمنح الحق فكيف لوزير ان يتعامل مع أموال الناس كما انه ليس عندنا فائدة بل لدينا استبدال وهو مبني على احتياج المتقاعدين وغير ملزم للتأمينات، ولا توجد نسبة فوائد نفس البنوك والمبلغ هو كلفة الاستثمار التي تشكل الرافد الاساس.

وافاد الحجرف ان ثمة اخفاقات كثيرة وتركة سيئة فيها من الاخفاقات لمؤسسة التأمينات ومنها شركة ابراج لذلك أصدرت اليوم قرارا بتشكيل فريق لحصر ممتلكات مدير التأمينات الأسبق الهارب في الكويت إنفاذا للحكم القضائي بمصادرتها وفريق مؤسسة التأمينات الأسبق تركة سيئة.. والقيادة الجديدة تحتاج إلى الدعم لعودة كل دينار تمت سرقته وشكلنا فريقا من المخلصين في مؤسسة التأمينات لرصد وملاحقة كل دينار تمت سرقته من أموال الكويتيين.

وبشأن مجموعة أبراج الإماراتية قال الحجرف إن أبراج تركة سيئة من أفعال المدير العام السابق موجودة، قروض منحت من التأمينات الاجتماعية لابراج وكان هناك علامات استفهامات كبيرة وهناك طلب من أبراج بعدم قدرته على تسديد القرض، وقدمنا طلب اشهار تفليسه لابراج أكدت أن الدين لن يتم سداده وبالتالي فإن الشركة متعثرة وغير قادرة على سداد ديونها.

