مال وأعمال

كوالالمبور- «كونا» أعرب رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد عن أمله في جذب الاستثمارات الكويتية إلى ماليزيا في مختلف القطاعات معتبرا ان بلاده تحظى بموقع استراتيجي.

جاء ذلك في تصريح لسفير الكويت لدى ماليزيا سعد العسعوسي لـ (كونا) عقب لقائه برئيس الوزراء الماليزي بمناسبة انتهاء فترة عمله بماليزيا وتوديعه كبار المسؤولين الماليزيين.

وأضاف العسعوسي انه استعرض مع رئيس الوزراء الماليزي عددا من الاستثمارات الكويتية الكبرى في ماليزيا مثل بيت التمويل الكويتي والشركة الكويتية لإنتاج زيت النخيل والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك).

واوضح ان مهاتير محمد أشاد باكتشاف (كوفبك) مؤخرا كميات وفيرة من الغاز في قطاع (أس كيه 410 بي) الواقع بالمياه الضحلة التي تبعد نحو 90 كيلومترا من ساحل ولاية (سراواك) الماليزية.

وقال العسعوسي انه نقل لرئيس الوزراء الماليزي تحيات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي. واعرب العسعوسي عن شكره للحكومة الماليزية على الدعم الذي قدمته له خلال فترة عمله في الأعوام الماضية متمنيا للحكومة الماليزية والشعب الماليزي كل التوفيق والنجاح ومزيدا من التطور والنماء والتقدم.

