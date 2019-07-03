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مال وأعمال

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«الصالحية» باعت عقاراً في إنكلترا بربحية 646 ألف دينار


قامت شركة الصالحية العقارية عن طريق شركة كي بي آي العقارية «شركة محاصة في المملكة المتحدة مملوكة بنسبة 50%» ببيع عقار في المملكة المتحدة بقيمة بيع اجمالية بلغت 6?850?000 «ستة ملايين وثمانمئة وخمسون الف جنيه استرليني ما يعادل 2?742?683 دينار تقريبا «مليونين وسبعمئة واثنين واربعين الفا وستمئة وثلاثة وثمانين دينارا تقريبا»، وبلغت حصة شركة الصالحية العقارية من هذه العملية صافي ربح بما يعادل 646?071 دينار تقريبا «ستمئة وستة واربعين الفا وواحد وسبعين دينارا تقريبا»، وسيتم ادراج الربح في البيانات المالية للربع الثاني.


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