مال وأعمال

أجرى بنك الخليج سحب الدانة الأسبوعي بتاريخ 30 يونيو، أعلن من خلاله عن أسماء الفائزين الخمسة خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار أسبوعياً.

وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا الأسبوع: سكينة عبدالله القطان، عبدالله عادل الشطي، أسامه ادوارد يارد، محسن عبدالحميد سليم، خالد حمود الأشوك هذا، ويجري بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الثالث في 25 سبتمبر 2019 على جائزة قيمتها 500,000 دينار أما السحب الأخير فسوف يقام في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكِّن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة الأسبوعية، ربع السنوية والسنوية.

وتجدر الإشارة إلى أن حساب الدانة متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت. ويتعين على العملاء إلى الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائياً للدخول في سحوبات الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار. في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار. من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، فيتأهلون للدخول تلقائياً إلى السحوبات الأسبوعية في غضون يومين. وللمشاركة في سحوبات الدانة ربع السنوية والسنوية المقبلة في عام 2019، يتعين على العملاء الاحتفاظ بالرصيد المطلوب. علاوة على ذلك، يكافأ العملاء الأوفياء بفرص الولاء. فرص الولاء عبارة عن إجمالي الفرص التي اكتسبها العميل في السنة السابقة والتي تضاف إلى العام المقبل كمكافأة له على ولائه. تطبق الشروط والأحكام.

يرجى العلم بأنه يتم إجراء جميع سحوبات الدانة والموافقة عليها بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، وأيضاً قام بنك الخليج بإبرام شراكة مع مكتب إرنست أند يونغ بشأن نظام «سحوبات جوائز الدانة» لمساعدة البنك في تقييم عملياته والضوابط الفنية مع الأخذ بالاعتبار المؤشرات ذات الصلة وتقديم التوصيات بما يتماشى مع الممارسات الرائدة في الصناعة المصرفية.

