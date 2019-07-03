مال وأعمال

واشنطن- «كونا» أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي بدء مشاورات فرض رسوم جمركية اضافية على قائمة منتجات اوروبية وذلك لضمان احترام حقوق واشنطن في خلافها مع الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الاعضاء امام منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الاوروبي غير المنصف لشركات صناعات الطيران.

وقال المكتب في بيان ان القائمة تضيف 89 منتجا بقيمة تجارية اجمالية تبلغ حوالي اربعة مليارات دولار الى القائمة الاولية التي تم الاعلان عنها في ابريل الماضي والتي تبلغ قيمتها التجارية الاجمالية نحو 21 مليار دولار.

واوضح ان واشنطن اضافت المنتجات الى القائمة الاولية الصادرة في 12 ابريل الماضي التي ستخضع لرسوم جمركية اضافية ردا على التعليقات العامة والتحليلات الاضافية التي تمت في هذا الشأن.

وذكر المكتب في ابريل الماضي ان منظمة التجارة العالمية «وجدت مرارا وتكرارا أن اعانات الاتحاد الأوروبي لشركة (ايرباص) لصناعة الطائرات تسببت في آثار سلبية على الولايات المتحدة».

وتتوجه هذه الانتقادات بصورة خاصة الى مجموعة (إيرباص) المنافسة للأمريكية (بوينغ) وسط خلاف يعود إلى 14 عاما تبادلت فيه الولايات المتحدة وأوروبا الاتهامات أمام منظمة التجارة العالمية بتقديم مساعدات غير منصفة لشركتها.

