مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن شراكة حصرية مع نادي Flient Athletic للتدريبات الرياضية لعملائه الاطفال من حساب الغالي.

وأكد مدير أول إدارة التسويق في بنك بوبيان حمد حاجي «اننا دائما ما نبحث عن كل ما هو جديد ومتميز ننفرد به لتقديمه سواء لعملائنا او لأبنائهم ليحظى العملاء بأفضل التجارب الترفيهية والمفيدة».

وأوضح ان فكرة الشراكة مع نادي Flint Athletic جاءت من منطلق مسؤوليتنا تجاه عملائنا من شريحة الاطفال واهتمامنا بهم وبصحتهم ولياقتهم البدنية، حيث يقدم النادي العديد من الصفوف والبرامج الرياضية المتكاملة والتدريبات المتنوعة المناسبة لفئتهم العمرية من سن 3 حتى 15 سنة بالاضافة الى انشطته الداخلية المقدمة للأطفال وذلك تشجعياً لهم على ممارسة الرياضة بشكل دائم وسليم.

واضاف حاجي «ان العرض الحصري يتضمن خصما بنسبة 20% لجميع عملاء حساب الغالي بفرع نادي Flint Athletic المتواجد في منطقة البدع بالكويت بالاضافة الى العديد من الفعاليات و الأنشطة الحصرية لهم». من ناحية أخرى قال حاجي أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح المزيد من المنتجات والخدمات التي تستهدف الشباب خاصة في مجال خدمات البنك المصرفية التكنولوجية والتي يعتبر بنك بوبيان رائدا فيها في السوق المحلي.

