النفط و الغاز

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 53 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 66?29 دولاراً مقابل 65?76 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أول من أمس الاثنين عقب تمديد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تخفيضات الإنتاج حتى مارس المقبل لكن استمرار المخاوف من تخمة المعروض قلصت مكاسب أسعار النفط. وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 32 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 65?06 دولاراً كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأميركي 62 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 59?09 دولاراً.

