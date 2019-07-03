النفط و الغاز

طوكيو - «كونا»: أظهرت بيانات حكومية ان واردات اليابان من النفط الخام الكويتي قفزت للمرة الرابعة على التوالي خلال مايو الماضي بنسبة 22?7 في المئة عن العام السابق لتصل الى 7?72 ملايين برميل اي 249 الف برميل يوميا. وذكرت البيانات التي اصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان الكويت وهي رابع كبر مورد نفط لليابان زودت طوكيو بنسبة 8?2 في المئة من اجمالي وارداتها من النفط الآسيوي.

وأضافت ان اجمالي واردات اليابان من النفط زاد بنسبة 2?1 في المئة خلال مايو الماضي على اساس سنوي ليبلغ 3?04 ملايين برميل يوميا وهو الارتفاع الاول له منذ ثلاثة أشهر. وتابعت ان شحنات النفط من الشرق الأوسط شكلت 87?2 في المئة من اجمالي الواردات.

