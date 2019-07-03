النفط و الغاز

توقع وزيرُ الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، تحسن الطلب على النفط مع حلحلة النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وقال الفالح في تصريحات لقناة «العربية» على هامش اجتماع أوبك في فيينا، إنه «لا يوجد ما يحتم إقرار ميثاق «أوبك+» في هذا الاجتماع» وهو الميثاق الذي يمدد اتفاقية خفض إنتاج النفط العالمية، بين أعضاء أوبك ودول عدة من خارج المنظمة.

وكشف أن «أي اعتراض على ميثاق أوبك+ سنقوم بالعمل على حلّه في الأسابيع المقبلة، والمهم هو وجود إطار عمل موافق عليه من قبل الحكومات ذات العلاقة».

واعتبر وزير الطاقة السعودي أنه «ليس من المحتم أن يكون الطلب على النفط في تراجع، فقد وجدنا تحسناً في الطلب الأميركي، ورأينا بعض الضغوطات تنحسر مثل العوامل المتعلقة بالطقس والنزاع التجاري بين أميركا والصين».

وعبر الفالح عن تفاؤله «بعد اجتماع قمة دول مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، وبوجود حسن نية بين الطرفين الأميركي والصيني فيما يتعلق بالنزاع التجاري بينهما». وأكد أن كثيراً من عوامل الضغط على السوق النفطية «ستنحسر وبعض المصافي التي كانت مغلقة للصيانة عادت للعمل، كما أن بيانات المخزونات الأميركية أثبتت ما كنت أقوله». وأبدت مجموعة من المنتجين من داخل وخارج أوبك استعدادا لتمديد اتفاق خفض الإنتاج المعمول به منذ عام 2017 والذي يقضي بتخفيض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا أي ما يمثل 1.2 في المئة من الطلب العالمي. وقد انضم العراق إلى السعودية وروسيا في إقرار أهمية تمديد هذه التخفيضات وسط ضعف الاقتصاد العالمي.

