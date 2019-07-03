النفط و الغاز

لندن - «رويترز»: انخفضت أسعار النفط في الوقت الذي طغت فيه المخاوف بشأن احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي على أثر اتفاق توصلت إليه «أوبك» اول من امس لتمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 18 سنتا بما يعادل 0.28 في المئة إلى 64.88 دولاراً للبرميل.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس 20 سنتا أو 0.34 في المئة إلى 58.89 دولاراً للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع يوم الاثنين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الاثنين على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 ليتجاوز أعضاء المنظمة خلافاتهم في مسعى لدعم أسعار الخام.

واجتمت أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف أوبك+، امس الثلاثاء لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأميركي.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم السبت إنه اتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج العالمية حتى ديسمبر 2019 أو مارس 2020، وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه واثق مئة في المئة في التوصل إلى اتفاق في إطار أوبك+.

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي.

لكن ما زالت المخاوف من أن يؤثر ضعف الاقتصاد العالمي سلبا في الطلب النفطي تكبح مكاسب الأسعار.

وفي حين اتفقت الولايات المتحدة والصين في أحدث قمة لزعماء مجموعة العشرين على استئناف المحادثات التجارية، فإن انكماش أنشطة المصانع في معظم أنحاء أوروبا وآسيا في يونيو وتباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة يضغط على أسعار النفط.

