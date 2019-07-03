علم ومعرفة

أعزائي القراء، يعرف قانون المرافعات: «بأنه مجموعة قواعد تنظم مرفق القضاء المدني وتبين كيفية أدائه لوظيفته، وذلك من أجل ضمان حماية الحقوق الشخصية للأشخاص التي تقررها قواعد القانون الخاص، ووضع هذه الحقوق موضع التنفيذ الفعلي»، حيث إن قانون المرافعات ينظم الطريقة التي تسير عليها المحاكم في نظر القضاء وتحقيقها وإصدار الأحكام فيها والطريق التي يمكن بها لأصحاب الشأن الاعتراض على تلك المحاكم (الطعن فيها) وكيفية النظر في هذه الطعون، ويشمل أيضاً الإجراءات في الدعاوى المدنية والتجارية معاً لعدم وجود اختلاف في طبيعة المنازعة فيها، فمن خصائص قانون المرافعات: أنه قانون إجرائي (أي أنه ينظم حماية الحقوق عند الاعتداء عليها أو التهديد بالاعتداء، وهو يهدف إلى تطبيق القانون الموضوعي الذي ينظم العلاقات الاجتماعية) وبالإضافة إلى ذلك أنه قانون شكلي (حيث انه وسيلة لحماية الحقوق وهو يحدد طرق الالتجاء إلى المحاكم والإجراءات القانونية الواجبة) .

بقلم : فاطمة حسن ميرزا

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون