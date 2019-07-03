آخر النهار

أكد المخرج ناصر عبدالرضا بانه وفريق مسرحية «بائعة الكعك» فخورون جدا باختيارهم ليكون أحد عروض المهرجان العربي لمسرح الطفل في دورته الجديدة، ونوه ايضا الى ان هذا العمل الاستعراضي المميز حقق نجاحات طيبة في قطر حيث تمت الموافقة عليه من قبل إدارة المهرجان بما احتوى عليه من مضامين إنسانية واخلاقية وتربوية وكذلك ما حمله من شكل فني راق وتمنى أن يحقق نفس الصدى والنجاح الجماهيري لدى الجمهور الكويتي الذواق.

وأضاف في تصريحه لـ «النهار» قائلا : العمل في الكويت يحتاج إلى تجهيزات مسبّقة تواكب الاسم التاريخي والواقعي للمسرح في الكويت سواء اكان للأطفال او للكبار لذلك كلنا ثقة أن «بائعة الكعك» سوف تمثل قطر خير تمثيل وبما نملك من عناصر وامكانات فنية ونحن سعداء تحديدا بوجود صوت استثنائي عربي مثل صوت أصيل هميم في أول إطلالة جماهيرية لها في الكويت، سوف يكون من أهم عوامل القوة في العرض والجذب، وقد شعرنا بذلك من كل ردود الأفعال الجماهيرية التي سبقت اطلالتها في العرض الذي سيقدم في العاشر من الشهر الحالي على مسرح الدسمة والذي نأمل التميز فيه والنجاح.

وقال ايضا : نحن على ثقة بتشريف اسم المسرح القطري لما يملكه العرض من عناصر القوة ومنها النص المحكم المكتوب على يد اثنين من أشهر الكتاب وهما عبدالرحيم الصديقي وتيسير عبدالله ومن ألحان موسيقية متخصصة على يد الملحن طلال الصديقي ومن بطولة أصيل هميم ، وتمثيل هبة لطفي وأمينة الوكيلي وبقية الممثلين ، مع الاستعراضات المميزة لفرقة جلنار وقائدها «علي حمدان»، وسعيد جدا أن أتصدى لقيادتها إخراجا وتمثيلا ورؤية فنية.

وأضاف: نحن بدون شك نعتبر أنفسنا تلاميذاً للمسرح الكويتي الكبير وسوف نقدم تجربتنا هناك بكل اقتدار وثقة وعلى وعد أن نحقق الرضا الكامل وبما يليق باسم المسرح القطري في هذا الحفل المسرحي العربي الكبير.

